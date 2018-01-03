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"Yemekmatik"i piyasaya sürüldü

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, yerli bir yazılım firmasının desteğiyle hazırlanan "Yemekmatik"i piyasaya sürdü.

"Yemekmatik"i piyasaya sürüldü

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, yerli bir yazılım firmasının desteğiyle hazırlanan "Yemekmatik"i piyasaya sürdü.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:33
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"Yemekmatik"i piyasaya sürüldü

İZMİR - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıldır kullanılan ancak yüksek komisyon nedeniyle esnafın mağdur olduğu "yemek kartı" konusunun yeniden gündeme geldiğini söyledi. 

Federasyon olarak mağduriyeti ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Yenice, "Önümüzdeki günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin talimatıyla yeniden bir araya geleceğiz ve komisyonların aşağı çekilmesi konusunda mutlu sona ulaşacağız. Bazıları komisyona tepki olarak boykot çağrısı yaptı. Esnafımızı sokağa dökerek, devletle karşı karşıya, müşterimizle karşı karşıya getirerek değil daha farklı bir yol izlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü boykot, komisyonları yüksek kartlar için yapılıyor. Burada müşterinin günahı yoktur." dedi.

Yenice, 2015'te "gustokart" adını verdikleri yemek kartı çalışmalarının bazı nedenlerden dolayı başarıya ulaşamadığını vurguladı. Bu konuda yeni bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Yenice, şöyle konuştu:

"Yazar kasa, post cihazlarında öncü Türkiye'nin yerli ve milli yazılım firması İnfoteks ile bir anlaşma yoluna gittik. Yeni bir kart meydana getirdik, adını da 'yemekmatik' olarak belirlerdik. Pilot il olarak da İzmir'i seçtik. Halkımızın kullanımına açtık. Binlerce kart basıldı. İzmir'deki tüm esnaf lokantalarına dağıtılacak ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna tanıtılacak. Bu kartı kullanan iş yerleri aylık sadece 125 lira ödeme yapacak. Bunun dışında bir ödeme olmayacağı gibi komisyonsuz çalışacak. Esnafın yerli ve milli kartı olduğu için çok mutluyuz. Bakınız piyasadaki bütün yemek kartları Fransız menşeilidir. Bu kartlardan sağlanan komisyonlar yurt dışına gitmektedir. Bu kartı kullanarak tüm esnafımızın sorununa çare olmak istiyoruz." 

"Yemekmatik"i önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'de tanıtacaklarını dile getiren Yenice, "Bir firma size yüzde 10'luk bir indirim sağladığında siz kartınıza 100 lira yükleyeceksiniz ama 110 liralık yemek yiyeceksiniz. Onun dışında kampanyalar da yapılacak. Belli saatler arasında iskontolu satışlar yapılaması da gündemimizde." dedi.

Anahtar Kelimeler:
YemekmatikPiyasaTürkiye Lokantacılar Ve Pastacılar FederasyonuYerli Yazılım
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