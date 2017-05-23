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Yazılımcılar Silikon Vadisi'ne Türk Ticaret Merkezi istiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Büyükekşi, yazılımcıların, Silikon Vadisi'nde Türk Ticaret Merkezi açılmasını istediğini söyledi.

Yazılımcılar Silikon Vadisi'ne Türk Ticaret Merkezi istiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Büyükekşi, yazılımcıların, Silikon Vadisi'nde Türk Ticaret Merkezi açılmasını istediğini söyledi.

23 Mayıs 2017 Salı 11:51
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Yazılımcılar Silikon Vadisi'ne Türk Ticaret Merkezi istiyor

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar İran, Dubai ve Amerika'daki Türk Ticaret Merkezlerinin "soft opening" olarak hizmete girdiğini ancak resmi açılışlarının Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından yapılacağını söyledi. 

TİM'in kurduğu Türk Ticaret Merkezi şirketinin, söz konusu merkezlere firmaları sektörel bazda kümelenme ile götürdüğünü belirten Büyükekşi, şunları kaydetti: 

"Şirketlerin bu merkezler için ödeyecekleri ücretler son derece makul. Bir şirket yurt dışındaki bir fuara katılmak için ödediği ücretle bu ticaret merkezlerinde ürünlerini bir yıl kadar sergileyebilecek, pazarlamasını yapabilecek. Orada satış yapabilmesi için yerel elemanlar da alıyoruz."

"Merkez sayısını 10 ülkeye tamamlamak istiyoruz"

Söz konusu merkezlerde her sektörden minimum 20-30 firmanın yer alacağını bildiren Büyükekşi, şu anda 3 ülkede 4 merkezin açıldığını hatırlattı.

Büyükekşi, "Bu yıl açılan Türk Ticaret Merkezlerinin sayısını 10 ülkeye tamamlamak istiyoruz. Bundan sonra hedefimizde önce İngiltere Londra var. Ardından Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, Çin ve Hindistan ilk etapta hedeflediğimiz ülkeler."

"Merkezler için çağrıya çıkıyoruz"

Mehmet Büyükekşi, şimdiye kadar açılan 3 ülkedeki 4 Türk Ticaret Merkezi'nde 200'ün üzerinde firmanın yer aldığını belirterek, bu yıl içinde açmayı bekledikleri diğer ülkelerdeki Türk Ticaret Merkezlerinin de devreye girmesiyle buralarda yer alacak şirket sayısının 500'e çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Mesela Dubai'de yazılımcılar da var. Yazılımcılar bizden Silikon Vadisi'nde de bir Türk Ticaret Merkezi açılmasını istiyor. Önce yazılımcıların Dubai'de ne yapacaklarını görmek istiyoruz. Ona göre değerlendirme yapacağız. Ama şu anda yazılımcılar Dubai'den çok memnun. Önemli, büyük projelere teklif veriyorlar. Üstelik sadece Dubai için de değil, diğer Körfez ülkeleri için de teklif veriyorlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
YazılımcılarSilikon VadisiTürk Ticaret Merkezi
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