Yazılım sektörüne yüzde 75'lik teşvik

İSTANBUL - Yazılım sektörü şirketlerinin eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyet giderlerinin yüzde 75’i Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanacak. Destekten yararlanabilecek yazılım firmaları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi üyelerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenecek.

Edinilen bilgiye göre, TOBB ve Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen TOBB-Bilişim Soft_Away Projesi'ne başvurular başladı.

Proje ile Türkiye’deki yazılım sektörünün küreselleşmesine ve ihracatçı yapısının güçlendirilmesine katkı verilecek. Konuyla ilgili Komisyon’un olurunu alan yazılım firmalarının eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyet giderlerinin yüzde 75’i Bakanlık tarafından karşılanacak.

TOBB bünyesindeki TOBB-Bilişim, Soft_Away adı verilen proje ile ülkenin stratejik iş kollarından yazılım sektörünün üretim ve ihracatında katma değeri artırmayı hedefliyor.

TOBB-Bilişim Soft_Away Projesi, Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle yazılım şirketlerinin uluslararasılaşmasına katkı sunacak. Projede amaç, üretimde katma değer artışına katkı yapacak en önemli sektörlerden olan yazılımın, Türkiye’nin ihracat sepetindeki payını artırarak, Türkiye’nin kişi başı 25 bin dolar milli gelir ve 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasına katkıda bulunmak.

Satış hacmini arttırma potansiyeline sahip firmalar başvurabilecek

Projeye katılma hakkı elde edecek firmalar TOBB Türkiye Yazılım Meclisi üyelerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenecek. Komisyon, başvuran firmaların ürettikleri yazılımın niteliğine bakarak, proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere bir arada, uyumlu bir şekilde katılabilecek firmaları tespit edecek.

Komisyon, yurt içinde belli bir noktaya gelmiş, yurt dışına açılma aşamasına yaklaşmış firmaları öncelikli olarak belirleyecek. Halihazırda yurt dışına satış yapan firmalar ve yapısı itibarıyla yurt dışı satış hacmini artırma potansiyeline sahip firmalar da projeye başvuru yapabilecek.

Başvurular TOBB'un web sitesinden yapılıyor

Projenin birinci aşamasında, firmaların rekabet gücü ihtiyaç analizi neticesinde, firmaların yurt dışına açılmak için eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyeti ihtiyaçları belirlenecek. Projenin sonraki aşamalarında, ihtiyaç analizinde belirtilen faaliyetler, firmaların katılımıyla, TOBB Yazılım Sektör Meclisi koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında ihtiyaç analizinin hazırlanması ve ihtiyaç analizinde öne çıkan eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin yüzde 75’i bakanlık tarafından karşılanacak. Projeye başvuralar TOBB’un web sitesinden (www.tobb.org.tr) yapılıyor.