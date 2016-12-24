DENİZLİ - Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğup büyüyen ve İstanbul merkezli yurt içi ve dışında ofisleri bulunan girişimci Akif Ekin, "Güvenli Şehir Yönetim Sistemleri" yazılımı ile Türkiye'nin yaklaşık 400 milyon lira olan yazılım ihracatının 103 milyon lirasını tek başına gerçekleştirdiklerini söyledi.

Almanya'da lisans ve yüksek lisans eğitimi alan Denizli Babadağlı girişimci 49 yaşındaki Ekin, doğup büyüdüğü kentte gazeteciler ile bir araya geldi.

Ekin, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul merkez olmak üzere, Stuttgart, Abu Dabi, Ankara, Bakü, Dubai ve New York'ta ofisleri bulunduğunu, Bilkent Teknokent'te 50'den fazla yazılım mühendisi ile çalıştıklarını belirtti.

Yazılım sistemiyle geliştirdikleri yüz tanıma sistemi sayesinde, şehirleri daha güvenli hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Ekin, bu ürünleri ile Türkiye'nin yazılım ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ekin, şunları kaydetti:

"Yüzde yüz yerli sermayeli ve tamamı Türk mühendislerinin eseri olan yazılımla Türkiye'nin yaklaşık 400 milyon lira olan yazılım ihracatının 103 milyon lirasını tek başına gerçekleştirdik. Ülkemizin bu alanda daha çok gelişme kat ederek bu rakamları artıracağına inanıyoruz çünkü Türk mühendislerimizin dünya ile yarışabilecek seviyede olduğuna hatta onlardan daha fazlasını yaptıklarına şahit oluyoruz. Geliştirdiğimiz dünyanın ilk ve tek akıllı devriyesi olan güvenli şehir teknolojileri ile mobil devriye dönemini başlattık. Şehirde devriye gezen araçların ışıkları içine yerleştirilmiş yazılımla araçlar yüz tanıma, hız tanıma, plaka tanıma yapabilen akıllı devriyelere dönüşebiliyor. Bisikletlere takılan sistemle de araçların giremediği yerlerde çok sayıda bilgi toplanabiliyor."

"İlham kaynağımız filmler ve diziler"

Şehirlerin güvenliği için çalıştıklarını bildiren Ekin, "Bizim ürettiğimiz 'güvenli şehir teknolojileri'nde ilham kaynağımız filmler ve diziler. Güvenli Şehir Yönetim Sistemi, şüphelinin daha önce gelip gelmediğini çok kısa bir sürede tespit edip o kişilere bir kimlik numarası veriyor. Aranan kişi 100 günde bulunuyorsa, biz onu kendi sistemimizle 1 saatte buluyoruz. Abu Dabi'de sistemimizi kurduğumuz yerlerde bir yıl içinde ölümlü trafik kaza oranı yüzde 40 azaldı çünkü sistemle uyarılar yapılıyor, ihlaller azaltılıyor, kişiler kontrol edildiğini biliyor. Bakü'de kullanılan sistemimizde yüz taraması yapılıyor, plakaların takibi ile kişilerin nerede oldukları belirleniyor. Hedefimiz, geliştirdiğimiz yazılım sayesinde yüz tanıma sistemi ile şehirleri daha güvenli hale getirmek." diye konuştu.

AA