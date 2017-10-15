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'Yaz bitti diye ikinci el otomobil fiyatı düşmez'

Bursa Oto Galericileri Odası Başkanı Yanık, ikinci elde otomobil fiyatlarının bu dönemde düşmesini bekleyenlerin yanıldığını belirterek, "Yaz bitti, sonbahar geliyor diye ikinci elde fiyatların düşmesini beklemeyin." dedi.

'Yaz bitti diye ikinci el otomobil fiyatı düşmez'

Bursa Oto Galericileri Odası Başkanı Yanık, ikinci elde otomobil fiyatlarının bu dönemde düşmesini bekleyenlerin yanıldığını belirterek, "Yaz bitti, sonbahar geliyor diye ikinci elde fiyatların düşmesini beklemeyin." dedi.

15 Ekim 2017 Pazar 13:32
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'Yaz bitti diye ikinci el otomobil fiyatı düşmez'

Bursa Oto Galericileri Odası Başkanı Hakan Yanık, yaptığı açıklamada, yakında 2018 model araçların piyasaya çıkacağını ve düşük fiyatlı otomobillerin fazla kalmadığını söyledi.

Hem sıfır hem de ikinci elde kaliteli araçların her zaman alıcısının olduğunu dile getiren Yanık, ikinci el piyasasında aracın kaportasının, motorunun, yürüyen aksamının ve kilometresinin fiyatlandırmada etkili olduğunu vurguladı.

İkinci el sektöründe satışların belirli dönemlerde hareketli olduğunu ancak özellikle yaz bitiminde fiyatların düşmesinin beklendiğini dile getiren Yanık, "Sıfır araçların fiyatlarının artması, ikinci el piyasasında da fiyatları yükseltti. Bu nedenle tatil oldu, tatilden dönüldü, yaz bitti, sonbahar geliyor diye ikinci elde fiyatların düşmesini beklemeyin, düşmez. Parası olan bir araç almayı planlayanlar fiyat düşecek diye beklemesin hemen harekete geçsin. Yeni modeller çıktıkça ikinci el de etkileniyor. Parasına göre sorunsuz otomobile kavuşmak isteyenler mutlaka galericilere gelsinler." diye konuştu.

10 liralık araç 20-25 liralara çıkıyor

Yanık, internet siteleri yüzünden ikinci el piyasasının gereğinden fazla yükseldiğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız, arabalarını sitelere eklerken emsallerine bakarak fiyatlandırma yapıyor. Dolayısıyla Türk milletinde bir durum var, 'Biraz daha fiyatı yüksek yazalım pazarlık yapıp aşağıya düşeriz' derken 10 liralık araç, internet sitesinde 20-25 liralara çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

İkinci elde en doğru fiyatı galericilerin verdiğini ifade eden Yanık, "İnternetteki araç fiyatlarına kimse aldanmasın. Otomobilini satacaklar, kendi araçlarını sıfır fiyatlarıyla değerlendirerek hareket etsin. Arabalarındaki değişenler ne, kilometresi kaçta, kaporta aksamı ne durumda bakarak yetkili birine göstererek, arabaların müşteriye satılacak fiyatını esnafa satılacak fiyatını öğrenerek internet sitelerine koysunlar. Öbür türlü verdikleri ilanlar piyasayı gerdiği gibi araba fiyatlarını da yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ikinci El OtomobilIkinci El Otomobil Fiyatı
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