Yatırımlar sürüyor, Henkel büyüyor

Türkiye’yi yatırım yapmaya değer, güvenilir bir ülke olarak gören Henkel, büyümeyi sürdürüyor. Çok yakın bir zamanda ülkemizde yeni yapıştırıcı teknolojileri farikasının temellerini atan Henkel, bu kez de yeni satın aldığı Blendax markası ile ilgili büyüme projelerini tanıttı.

Güzellik ve bakım sektöründe pek çok kategoride lider konumda bulunan ve pazarın ilk üç lider firmasından biri durumuna gelen Henkel, Türkiye’nin ilk şampuan markası Blendax’ı satın alarak saç bakım ürünleri portföyünü daha da güçlendirdi. 2016 yılını yaklaşık 420 milyon TL ciro ile kapatan Henkel Türkiye, böylece zirveye bir adım daha yaklaşıyor.

Henkel Türkiye, 6 kez “Yılın En Başarılı Ülkesi” oldu

Güzellik ve bakım kategorisinde saç bakımı, vücut bakımı ve cilt bakımında lider markalarıyla pazarın devleri arasında yer alan Henkel’in bu konuma gelmesinde, yatırım ve inovasyonların rolü büyük. Şirket, en son yapılan Blendax satın alımı ile de ürün yelpazesini geliştirerek çok daha iddialı bir konuma geldi. Söz konusu yatırım hamlesinin Türkiye’de yapılmasının en büyük nedenlerinden biri ise şampuan pazarının ülkemizde gösterdiği büyüme trendi ve Henkel’in bu gelişmeye aynı şekilde büyüyerek karşılık vermesi. Bugün Henkel, güzellik ve bakım sektöründe Schwarzkopf, Palette, Gliss, Syoss, Blendax, Taft, Diadermine ve Fa gibi güçlü markalara sahip. Ayrıca piyasada güzellik ve bakım alanında en büyük üç şirketten biri konumunda bulunuyor. Saç boyasında liderliğini sürdüren şirket, saç şekillendiricilerde de Taft markası ile uzun yıllardır pazar lideri. Ayrıca Gliss de pazarın en hızlı büyüyen şampuan markası durumunda bulunuyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında 2004 yılından bu yana on iki kere tüm dünyadaki Henkel’ler içinde güzellik ve bakım kategorisinde “Yılın En Başarılı Ülkesi” ödülüne aday gösterilen Henkel Türkiye, altı kez bu ödülü almayı başardı.

Henkel’in 2020 stratejilerinde büyüme ön planda

Henkel, 2020 ve sonrası için belirlediği stratejilerde büyümeye büyük önem veriyor. Büyümenin yönetilmesi ile ilgili olarak, şirketin yeni yol planında; müşteri ve tüketici merkezli yaklaşım, dijitalleşme, inovatif marka ve teknolojiler dikkat çekiyor.