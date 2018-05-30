Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
105504
ALTIN
187.441
DOLAR
4.4919
STERLİN
5.9665
EURO
5.2093
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Sınav stresini yenmenin formülü; İnan, harekete geç, başar!
Sınav stresini yenmenin formülü
Dolar/TL'de sert düşüş
Dolar/TL'de sert düşüş
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan

"Yatırımcıların ilgisi büyük"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Londra'daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcıların ilgisi büyük." dedi.

"Yatırımcıların ilgisi büyük"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Londra'daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcıların ilgisi büyük." dedi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:37
0 Okunma
"Yatırımcıların ilgisi büyük"

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Londra'da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. 

Twitter hesabından Londra temasları hakkında bilgi veren Şimşek, görüşmelerinin çok verimli geçtiğini, yatırımcıların ilgisinin büyük olduğunu bildirdi.

Şimşek, yatırımcılara verdikleri mesajları aktararak, "Mesajlarımız, 'Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açıkla mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız.' şeklinde oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekMurat Çetinkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
Elektrikli taşıt sayısı 3 milyonu aştı
Elektrikli taşıt sayısı 3 milyonu aştı
Türkiye ham petrolün yarısını İran'dan alıyor
Türkiye ham petrolün yarısını İran'dan alıyor
Dolar bu hafta TL karşısında 4,44'lere kadar düşecek
Dolar bu hafta TL karşısında 4,44'lere kadar düşecek
Dolar/TL'de düşüş devam ediyor
Dolar/TL'de düşüş devam ediyor
TÜRKKEP’ten İhracatçılara ve KOBİ’lere Masrafsız E-Dönüşüm Kampanyası
TÜRKKEP’ten İhracatçılara ve KOBİ’lere Masrafsız E-Dönüşüm Kampanyası
Kale Güvenlik Sistemleri’ne Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü
Kale Güvenlik Sistemleri’ne Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü
'Sadeleşme, TL varlıklar ve yabancı algı açısından pozitif'
'Sadeleşme, TL varlıklar ve yabancı algı açısından pozitif'
Dolar/TL'de sert düşüş
Dolar/TL'de sert düşüş

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ