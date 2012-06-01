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Yatırımcılara yeni teşvikler geliyor

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

Yatırımcılara yeni teşvikler geliyor

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

01 Haziran 2012 Cuma 09:33
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Yatırımcılara yeni teşvikler geliyor

     TBMM Genel Kurulu'nda, yatırımların ve istihdamın teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, stratejik yatırımların desteklenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı kabul edilerek, yasalaştı.
     Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, hizmet ihracının teşviki, teşviklerin etkinliğinin artırılması, esnafa yönelik iyileştirmeler, mükelleflere kolaylıklar getiriyor.
İstanbul'un uluslararası finans merkezi olmasına yönelik düzenlemeler yapılıyor.
     Büyük ölçekli fonların Türkiye'ye çekilmesi için vergi teşviki sağlanıyor. Yeni teşvik paketindeki indirim, illere göre yüzde 0-80 oranında olacak. Yatırıma katkı tutarının yüzde 50'sine kadar kısmı indirilebilecek. 
     Yerleşim yeri, işyeri, iş merkezi yurtdışında bulunan müşterilere Türkiye'den verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan mimarlık, mühendislik gibi hizmetlerin kazançlarının yarısı vergi matrahından düşülecek ve KDV alınmayacak.
     Yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 lira kullanım izin harcı ödenecek. Söz konusu harç ödenmeden elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işlemi yapılmayacak.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 01:33
Anahtar Kelimeler:
Yatırım
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