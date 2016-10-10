Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros, Venezuela'nın bir petrol ülkesi olmaya devam edeceğini ancak başka zenginliklerinin de olduğunu belirterek, "Doğal kaynakların korunması, yatırımcılara çeşitli teşviklerin sunulması için yaptığımız çok şey var. Yatırımcılar için Venezuela'da büyük fırsatlar var." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Dünya Enerji Kongresi'nde Başkanlar Oturumu'nda konuşan Moros, Venezuela için böyle bir etkinliğe katılmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, jeopolitik önemi olan bütün temsilcilerin İstanbul'da olduğunu söyledi.

Moros, enerji sektöründe bir dönüşümün söz konusu olduğunu ve artık farklı enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bugün pek çok ülkenin ekonomik modelini çeşitlendirmiş durumda olduğunu anlatan Moros, "Çünkü petrole dayalı bir ekonominiz varsa o zaman elinizde büyük bir zenginlik var ama bir de ekonomiyi güçlendirmek için 21. yüzyılın gerektirdiği bazı şeyler var. Artık enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Moros, enerji alanında da atılması gereken pek çok adım bulunduğuna dikkati çekerek, "Biz bir petrol ülkesi olmaya devam edeceğiz ama başka zenginliklerimiz de olacak. Doğal kaynakların korunması, yatırımcılara çeşitli teşviklerin sunulması için yaptığımız çok şey var. Yatırımcılar için Venezuela'da büyük fırsatlar var. Teşviklerle, kazan kazan ilkesiyle yapılabilecek çok şey var." diye konuştu.

"OPEC üyeleri bir anlaşmaya varmalı"

Konuşmasında son iki yıldır düşüşte olan petrol fiyatlarına da değinen Moros, fiyatlardan kaynaklanan bir baskının söz konusu olduğunu ve bunun artık uluslar ve şirketler için sürdürülebilir olmaktan çıktığını vurguladı.

Moros, petrol fiyatlarındaki düşüşün maliyetlerin bile altında olduğunu belirterek, bu sebeple üretim kapasitelerinin kullanımı konusunda orta büyüklükte ülkeleri çok zorlayan bir durumun ortaya çıktığını ifade etti.

OPEC üyelerinin bir anlaşmaya varması gerektiğini söyleyen Moros, şöyle devam etti:

"OPEC üyeleri, petrol piyasasının istikrara kavuşması için çalışmalı. Fiyatlar adil olmalı. Yatırımcıların yeni teknolojileri kullanması gerekli ve bunun için de adil fiyatlara ihtiyacımız var. Burada bazı mekanizmalara ihtiyacımız var. Sadece ekonomik faaliyetlere dayalı olarak fiyatların belirlenmesi, pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Petrolü işliyoruz, dolayısıyla yeni mekanizmalara ihtiyacımız var. Ancak bu sayede yeni, istikrarlı ve adil bir fiyat dönemine girebiliriz. Bu konuda müzakereler gerçekleştirelim. Daha adil fiyatlar için elimizden geleni yapmaya hazırız.Bu konuda hem OPEC üyesi hem de OPEC dışı ülkelerle görüşüyoruz. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin kuzeyinde büyük bir gaz rezervinin de işleme alınmasıyla birlikte, çok önemli gelişmeler yaşanacak. Venezuela, bu anlamda enerji çeşitlendirilmesine çok önem veriyor. Biz 120 ülke ile görüşme halindeyiz. Finansman ve yeni teknolojilere erişim konusunda işbirliği yapmamız gerekiyor."