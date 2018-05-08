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"Yatırımcı Rekabet Kurumunu güvence görüyor"

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, yerli ve yabancı yatırımcıların Rekabet Kurumunu güvence olarak gördüklerini söyledi.

"Yatırımcı Rekabet Kurumunu güvence görüyor"

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, yerli ve yabancı yatırımcıların Rekabet Kurumunu güvence olarak gördüklerini söyledi.

08 Mayıs 2018 Salı 16:18
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"Yatırımcı Rekabet Kurumunu güvence görüyor"

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, rekabeti engelleyen faktörlerin sektör, zaman ve şirketler arasındaki durumlara göre değişkenlik gösterdiğini, bu anlamda her alanda farklı dosyalarla karşı karşıya kalabildiklerini belirtti.

Bu yıl bir dosya kapsamında 3 milyon lira tutarında cezai işlem uygulandığını aktaran Torlak, "2017 yılında Rekabet Kurulunca 300 milyon liralık idari para cezası uygulandı." dedi.

Sosyal medya üzerinden birtakım uygulamalar veya platform ekonomisi yoluyla orada işlem gerçekleştiren teşebbüslere karşı incelemelerinin devam ettiğini belirten Torlak, "Sosyal medyada rekabeti ihlal eden ya da ellerindeki bu platform gücünü pazardan diğer oyuncuları dışlamaya yönelik kullananlar olursa biz müdahale diyoruz. Halihazırda devam eden sosyal medyaların da içerisinde olduğu platform ekonomilerine yönelik incelemelerimiz devam ediyor. Şu ana kadar sosyal medya kapsamında idari para cezasıyla sonuçlanmış bir dosya yok." diye konuştu.

"Yatırımcılar bizi bir güvence olarak görüyor"

Rekabet hukukunun Türkiye'de 23 yıldır varlığını devam ettirdiğini anımsatan Torlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim mevzuatımızdaki birkaç değişiklikle gerek kanunumuzun gerekse ikincil mevzuatımızın bütün gelişmiş ülkelerin mevzuatlarıyla eşdeğer olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz Avrupa Birliği mevzuatını kendimize rehber almışız. Şu anda Türkiye'de rekabet hukukunun ve kurumunun, bütün gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde benzer hatta iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. İtibarı değerimizde kurum olarak oldukça iyi durumda çünkü Türkiye'ye gelen yerli yabancı her türlü yatırımcı, rekabet hukukunun olduğunun farkında. Yatırımcılar bizi bir güvence olarak görüyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Rekabet KurumuÖmer Torlak
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