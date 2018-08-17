Yatırımcı daha güçlü pozisyonla geri dönecek

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş,Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin spekülatif hareketlerle uygulanmaya çalışılan ve hiçbir ahlaki ya da ekonomik temele dayanmayan bir baskı ile karşı karşıya bulunduğunu anlatan Göktaş, Türkiye'nin pek çok zorlu süreci atlattığı gibi bu dönemi de alnının akıyla atlatacağını söyledi.

Ortada dolaşan spekülasyonlardan medet umanların Türkiye'nin artık çok güçlü bir ülke olduğunu unuttuğunu aktaran Göktaş, "İstikrarlı büyüyen ekonomisi ve güçlü bankacılık sistemi ile ülkemiz bu süreci de başarıyla atlatacaktır. Devletimizin tüm kurumları görevinin başında ve kararlı bir şekilde bu ekonomik saldırıyı bertaraf etmek için çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ilgili bakanlıklar ve tüm otoritelerin hayata geçirdikleri ve geçirecekleri önlemler, uygulamalar ile piyasaların her geçen saat rahatladığını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, "Toplam hasılamızın turizmden enerjiye, bilgi teknolojilerinden finansa çok farklı sektörlerden oluşması ve bunların hiçbirisinin toplam içerisindeki payının yüzde yirmiyi geçmemesi, ülkemiz ekonomisine hem dinamizm hem de olası sektörel krizlere karşı dayanıklılık sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Bankacılık sektörümüzün sermaye yapısı kuvvetli"

Türk bankalarının yurt dışından yeni kaynak sağlama ya da sendikasyonları döndürmede herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyen Göktaş, bankacılık sektörüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl rekor seviyede bir büyüme gerçekleştirdik. 2018 yılında da baz etkisine rağmen büyüme rakamlarımız halen diğer ülkelere göre oldukça tatmin edici seviyelerde gerçekleşiyor. Bu veriler ışığında ülke ekonomimizin ciddi bir problem yaşamadığını, dünyanın sayılı ekonomileri arasında yerini sağlamlaştırdığını net bir şekilde söyleyebiliriz.

Bankacılık sektörümüz aktif pasif kalitesi, sermaye yapısı ve rasyosu, müşteri penetrasyosu ve karlılıkları ile oldukça kuvvetli bir durumda. Bu noktada sektörde herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Finansal kesimin bir neferi olarak, bugün olduğu gibi yarın da üzerimize düşen görevlerin bilinciyle ülkemizle birlikte var olmak, Türkiye ekonomisini daha da güçlendirmek ve insanımızın refahı için büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyor olacağız.

TCMB, BDDK, SPK ve ilgili bakanlıklar ekonomik önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçiriyor. Gelinen noktada bu önlemlerin birkaç gün süren spekülatif hareketleri engellediğini görüyoruz. Bu noktadan sonra piyasaların tansiyonunu stabil tutacak yapısal reformları hayata geçirmek gerektiğini düşünüyoruz. Sayın bakanımız Berat Albayrak Bey’in belirttiği üzere Türk piyasaları bir daha bu kadar ucuz olmayacak. Çeşitli spekülasyonlar doğrultusunda Türkiye’den çıkmak durumunda kalan yatırımcıların yakın zamanda daha güçlü bir pozisyonla ülkemize geri döneceğini göreceğiz."