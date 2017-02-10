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Yastıkaltıcılar çeyrekten gram altına geçti

Geçen yıla kadar her ay köşeye çeyrek altın atan yatırımcılar, altın fiyatlarındaki volatil seyir nedeniyle gram altına yöneldi.

Yastıkaltıcılar çeyrekten gram altına geçti

Geçen yıla kadar her ay köşeye çeyrek altın atan yatırımcılar, altın fiyatlarındaki volatil seyir nedeniyle gram altına yöneldi.

10 Şubat 2017 Cuma 11:35
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Yastıkaltıcılar çeyrekten gram altına geçti

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, vatandaşın yastıkaltına attığı altın miktarını da azalttı. Geçen yıla kadar her ay köşeye çeyrek altın atan yatırımcı, artık gram altın biriktiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, gram altın, 12 Ocak 2017'de 151,63 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, fiyatındaki hareketlilik yastıkaltına giden altının miktarını da düşürdü.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik gerçeklerin halkın alım gücünü etkilediğini ifade etti.

İşler, vatandaşların yastıkaltı için ayırdığı miktarın geçen yıllara göre azaldığını belirterek, "Geçen yıla kadar her ay köşeye çeyrek altın atan bir yatırımcı, bu yıl çeyrek fiyatı 250 lirayı geçtiği için artık ancak gram altın alabiliyor." dedi. 

AA Finans Analisti İslam Memiş de bu yıla yükselişlerle başlayan altında fiyatların yatırımcısını tedirgin ettiğini, vatandaşın "altın alınır mı, yoksa satılır mı" sorusunun yanıtını halen bulamadığını gözlemlediklerini ifade ederek, "Altın yatırımcılarının, birikimlerinin TL'de olduğunu düşünüyoruz. Çünkü vatandaşlar, kuyumcu esnafına geldiğinde 'fiyatlar aşırı yüksek olduğu için satmıştık, şimdi düşmesini bekliyoruz' diyor." şeklinde konuştu.

Altının gram fiyatındaki yükselişlerin düğün sezonunda devam edebileceğini belirten Memiş, "Ancak kısa vadeli alım fırsatları olacaktır." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
çeyrek AltınAltınİKO
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