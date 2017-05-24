Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98689
ALTIN
143.582
DOLAR
3.5666
STERLIN
4.6241
EURO
3.9912
Artvin'deki 466 yıllık cami restore ediliyor
Artvin'deki 466 yıllık cami restore...
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
Arda Turan Barcelona'da 'dolabını topladı' iddiası
Arda Turan Barcelona'da 'dolabını topladı'...
'Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci sırada'
'Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci...
Çin'in 'Mistik Deniz Ejderhası' derin sularda
Çin'in 'Mistik Deniz Ejderhası' derin...

Yaş meyve ve sebze sektöründe Rusya sevinci

Türkiye ile Rusya arasında yaş sebze ve meyve ürünleri ağırlıklı olmak üzere ticaretteki kısıtlamaların kaldırılması yönünde bildiri imzalanması, sektör temsilcilerince sevinçle karşılandı.

Yaş meyve ve sebze sektöründe Rusya sevinci

Türkiye ile Rusya arasında yaş sebze ve meyve ürünleri ağırlıklı olmak üzere ticaretteki kısıtlamaların kaldırılması yönünde bildiri imzalanması, sektör temsilcilerince sevinçle karşılandı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:31
12 Okunma
Yaş meyve ve sebze sektöründe Rusya sevinci

MERSİN -  Türkiye ile Rusya arasında yaş sebze ve meyve ürünleri ağırlıklı olmak üzere ticaretteki kısıtlamaların kaldırılması yönünde bildiri imzalanması, sektör temsilcilerince sevinçle karşılandı.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektörü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı pazarının 2 milyar dolara yakın olduğunu hatırlattı.

İhracatın büyük bir kısmını narenciye ürünlerinin oluşturduğunu, ihracat artışına en çok katkı sağlayan ürünler arasında domates, kiraz, vişne, üzüm ve narın da yer aldığını aktaran Kavak, bu ürünler açısından Rusya pazarının önemli olduğunu vurguladı.

Kavak, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzalanmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Rusya ile Türkiye arasında ticari kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik adımları çok olumlu bulduk. Kısıtlamaların kaldırılacağı taze üzüm, elma, armut ve çilek gibi ürünlerin ihracattaki payı çok önemli." dedi.

"Önemli bir adım olarak görüyoruz"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut da gelişmenin tarım, ticaret, liman, lojistik ve turizm kenti olan, çok sayıda sebze ve meyvenin ilk hasadının yapıldığı Mersin başta olmak üzere tüm bölgeler için olumlu olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasında ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik imzalanan ortak bildiriyi iki ülke arası ticaretin gelişmesi adına atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz ancak bu bir başlangıç, halen üzerinde çalışılması gereken konular var." ifadesini kullandı.

Tarım alanında, hangi sebze ve meyvelerin önünün açılacağının gelecek hafta tam olarak netlik kazanacağını belirten Aşut, "Bölgemiz açısından özellikle kabak, biber, nar ve çilek gibi ürünlerin Rusya tarafından ithalatına başlanması ticaretimizin canlanması adına büyük önem taşıyor." dedi.

Çilek üreticileri mutlu 

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesindeki üreticilerin, Rusya'nın çilek ithalatı üzerindeki kısıtlamasının kaldırılacak olmasından dolayı sevinç yaşadığını söyledi.

İlçede, topraksız, açık ve kapalı olmak üzere toplamda 20 bin dönüm arazide 80 bin ton çilek üretiminin yapıldığını vurgulayan Doygun, "Mersin'de 12 ay, 4 mevsim çilek üretiliyor. Bu nedenle Rusya pazarı bizim için çok önemli. Bu ülkeyle ticari ilişkilerin yenide normale dönecek olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yaş Meyve Ve SebzeRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY, 30 kilogram bagaj uygulamasına devam edecek
THY, 30 kilogram bagaj uygulamasına devam edecek
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Türkiye'ye 4 ayda 10 milyona yakın giriş yapıldı
Türkiye'ye 4 ayda 10 milyona yakın giriş yapıldı
Türkiye dünyanın 8'inci büyük piliç eti üreticisi
Türkiye dünyanın 8'inci büyük piliç eti üreticisi
Türkiye'de büyümenin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz
Türkiye'de büyümenin hızlanarak devam etmesini bekliyoruz
Borsa rekorlara devam ediyor
Borsa rekorlara devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ