Yaş meyve ve sebze fiyatları

Antalya Toptancı Hali'nde, fasulyenin (sırık Ayşe) kilogram fiyatı geçen haftaya göre 1 lira arttı.
Toptancı halinde geçen hafta kilogramı 2,20-3,60 liradan satılan dolmalık biber bu hafta 2,20-3,80 liradan satışa sunuldu. Kapya biberin kilogram fiyatı ortalama 30 kuruş artarken, sivri biberin fiyatı 10 kuruş düştü.
Geçen hafta kilogramı 1-2 liradan satılan yayla domates bu hafta 1,30-2,10 liradan işlem gördü. Kokteyl domatesin fiyatı ise ortalama 10 kuruş arttı.
Beyaz üzümün kilogram fiyatı geçen haftaya göre 90 kuruş yükselirken, siyah üzümün kilogram fiyatı 40 kuruş geriledi.
AA