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Yaş çayda taban fiyat açıklaması

Rize Ziraat Odası Başkanı Paliç, "Bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını, desteklemeyle 2 lira 20 kuruş olarak talep ediyoruz." dedi.

Yaş çayda taban fiyat açıklaması

Rize Ziraat Odası Başkanı Paliç, "Bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını, desteklemeyle 2 lira 20 kuruş olarak talep ediyoruz." dedi.

26 Nisan 2017 Çarşamba 16:28
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Yaş çayda taban fiyat açıklaması

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını, desteklemeyle 2 lira 20 kuruş olarak talep ettiklerini söyledi.

Paliç, düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılında yaş çay taban fiyatının desteklemeyle birlikte 1 lira 90 kuruş olduğunu belirtti.

Bu yıl hava ve iklim şartlarının iyi olduğunu ifade eden Paliç, daha verimli ve kaliteli ürün temennisinde bulundu.

Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını desteklemeyle 2 lira 20 kuruş olarak talep etiklerini belirterek, "Bu da yüzde 15'e takabül ediyor. İnşallah yetkililerimiz bunu dikkate alarak vatandaşımızı ve üreticimizi memnun edecek bir fiyat verir." dedi.

Geçen yıl 1 milyon 300 bin ton yaş çay üretildiğini kaydeden Paliç, "Bu yıl daha verimli olacağına inanıyorum. İklim ve hava şartları çok iyi. Gelecek yıl organik çaya geçme kararı alındı. Bu yıl gübre konusunda bir deneme yapıyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
RizeYaş çayÇayçay Fiyatı
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