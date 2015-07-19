Yarım asırlık Vergi Usul Kanunu yenileniyor

ANKARA



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1961 yılından bu yana uygulamada olan Vergi Usul Kanunu'nu, günümüz koşullarına uyacak şekilde yenilediklerini bildirdi. Şimşek, "Yaklaşık 2 yıldır süren çalışma tamamlandı. Çeşitli kanunlarla birlikte toplam 521 madde, 321'e indirildi" dedi.



Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şimşek, Türk vergi sisteminin temel taşlarından olan Vergi Usul Kanunu'nun yeniden yazımına ilişkin çalışmaların büyük ölçüde bittiğini söyledi.



Söz konusu kanunun 1961 yılından bu yana uygulandığına işaret eden Şimşek, yarım asırlık kanunda yapılan değişikliğin, büyük bir reform niteliğinde olduğunu ifade etti.



Şimşek, yaklaşık 2 yıldır süren büyük bir çalışmayla, kanunu günümüz koşullarına uyacak şekilde yenilediklerini kaydetti.



Konunun muhataplarının görüşleri alındı, ulusal ve uluslararası hukuk incelendi



Kanunun yeniden yazımıyla ilgili çalışmaların Eylül 2013'te başladığını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:



"Yazım sürecinde Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üniversiteler, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği gibi konunun ilgilisi olan kuruluşların görüşleri alındı. Vergi Konseyi tarafından daha önce hazırlanmışVergi Usul Kanunu taslağı da incelendi.



Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın daha önce verdiği görüşler, mahkeme kararları, konuyla ilgili görüş, öneri ve makaleler de titizlikle değerlendirildi, vergi usul hukukuna ilişkin uluslararası uygulamalar analiz edildi. Aralık 2014'ten itibaren de Vergi Usul Kanunu, müesseseler bazlı ele alınarak madde yazım çalışmalarına yoğunluk verildi ve şuan itibariyle madde yazımları neredeyse tamamlandı."



Detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacak



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan çalışmaları ve kanunun neler getirdiğini, ilerleyen günlerde detaylı olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.



Şu an için sadece bazı özetler yapabileceğini dile getiren Şimşek, 1961 yılından bu yana 63 farklı kanunla değişiklik yapılan tüm hükümlerin yeniden ele alındığını, maddelerin daha kısa, anlaşılır hale getirildiğini dile getirdi.



Şimşek, Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanun, 1905 sayılı İhbar İkramiyesine İlişkin Kanun, 4358 sayılı Kanunun vergi kimlik numarasıyla ilgili hükümleri ve 5604 sayılı Kanunun mali tatil ihdasıyla ilgili hükümlerinin gözden geçirildiğini söyledi.



Bu kanunlarda düzenlenen hususların, günümüz koşullarına uygun olarak yeni Kanun içinde ele alındığını aktaran Şimşek, "Vergi Usul Kanunu ve yukarıda yer verilen kanunlarda yer alan toplam 521 kanun maddesi, 321 maddeye indirildi" diye konuştu.



"Mükellef hakları kavramı ön plana çıkartıldı"



E-Defter, E-Fatura gibi uygulamalardan daha etkin şekilde faydalanmak ve benzer uygulamalar geliştirmek amacıyla birçok maddenin, elektronik yöntem ve uygulamalara imkan sağlayacak şekilde yeniden yazıldığını belirten Şimşek, uluslararası ekonomik iş ve işlemlerin yaygınlaştığı göz önüne alınarak, uluslararası anlaşma hükümlerine ilişkin yeni hükümlerin ihdas edildiğini kaydetti.



Ayrıca, kayıt dışı ekonomiyle mücadele hedefine yönelik, ceza hükümleri başta olmak üzere pek çok maddenin yeniden ele alındığı bilgisini veren Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Mükellef hakları kavramı kanun metnine yerleştirilerek, ön plana çıkartıldı. Mükelleflerin vergi uyum dereceleri belirlenerek, uyumlu mükelleflere pozitif ayrımcı uygulamalar yapılma imkanı getiriliyor. Hızla değişen ekonomik hayata daha hızlı adapte olmayı sağlayacak tedbirler getiriliyor, kanunun idareye verdiği yetki maddeleri de yeniden ele alınıyor. Kanun taslağını ilk etapta kamuoyu ve ilgili Bakanlıkların görüşlerine açacağız ve görüşlerin alınmasının ardından Bakanlar Kuruluna sunacağız."