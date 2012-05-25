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Yardım alacaklara takip

Sosyal yardım alacakların kredi kartı ve banka kartı harcama bilgileri takip edilecek.

Yardım alacaklara takip

Sosyal yardım alacakların kredi kartı ve banka kartı harcama bilgileri takip edilecek.

25 Mayıs 2012 Cuma 11:53
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Yardım alacaklara takip

Kredi kartı ve banka kartı harcama bilgileri, sosyal yardım hak sahipliğinin tespiti ve gelir testi işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne aktarılacak.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ve 5 arkadaşı tarafından hazırlanan ''Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Teklife göre, Merkez Bankası Başkanı (Guvernör) olabilmek için aranan koşullar, başkan yardımcıları için de aranacak.
Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle, bankalardaki kamu paylarının tamamının satış işlemleri tamamlanana kadar bankalardaki kamu hisselerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından temsil ve idare edilmesi hüküm altına alınıyor.
Banka Kredi Kartları Kanunu'nda öngörülen değişiklikle, kredi kartı ve banka kartı harcama bilgileri, sosyal yardım hak sahipliğinin tespiti ve gelir testi işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne aktarılacak.
Devlet katkısına vergi yok
Teklifle, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, büyükşehir belediye paylarına, akaryakıttan alınan ÖTV tutarları dahil edilmeyecek. Bu hüküm 1 Ocak 2013'te yürürlüğe girecek.
Yeni bireysel emeklilik sisteminde bireysel emeklilik hesabına yapılan devlet katkılarından vergi alınmayacak.
Bireysel emeklilik sisteminden 10 yıl süreyle prim ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarının yüzde 10'u ve tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden muaf tutulacak.
İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı, çalışanın brüt ücretinin yüzde 15'ine çıkarılıyor.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 03:54
Anahtar Kelimeler:
Yardım Alacaklara Takip
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