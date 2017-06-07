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Yaprağı meyvesine rakip oldu

Türkiye'deki üzüm üretiminin büyük kısmının karşılandığı Manisa'da bağlardan toplanan asma yaprakları, pazarda 6-7 liradan alıcı buluyor.

Yaprağı meyvesine rakip oldu

Türkiye'deki üzüm üretiminin büyük kısmının karşılandığı Manisa'da bağlardan toplanan asma yaprakları, pazarda 6-7 liradan alıcı buluyor.

07 Haziran 2017 Çarşamba 15:59
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Yaprağı meyvesine rakip oldu

MANİSA -  Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toplanmaya başlanan asma yaprakları, çiftçilerin ikinci gelir kapısı oldu.

Turgutlu'nun da içinde bulunduğu Gediz Ovası'nda, ağustos ayında yapılacak üzüm hasadından önce toplanan asma yaprakları ekonomiye kazandırılıyor. Çiftçiler, bu süreçte değerlendirdikleri asma yapraklarıyla masraflarının bir bölümünü karşılıyor. Üzüm bağlarından toplanan asma yaprağının kilosu pazarda 6-7 liradan alıcı buluyor.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asma yaprağı sayesinde çiftçilerin cebine sıcak para girdiğini söyledi.

Bu gelirle birtakım giderlerinin karşılandığını anlatan Şenol, şöyle konuştu:

"Çekirdeksiz kuru üzümün fiyatı 3-3,5, yaprak ise 6-7 liradan satılıyor. Son 15 günden beri aynı fiyattan alıcı bulunuyordu. Üreticilerimiz üzümün yanı sıra yapraktan da para kazanmaya başladı. Çiftçilerimizin cebine bir miktar sıcak para girişi oldu. Bu da çiftçilerimizi ayakta tutuyor ve giderlerini karşılıyor. Bu iş artık ciddi bir sektör haline geldi. Yılda ortalama 40 ile 45 ton arasında asma yaprağı toplanıyor. Bu rakamlar her geçen yıl daha da artıyor."

Şenol, toplanan asma yaprağının daha çok İzmir, Kocaeli, İstanbul ve Ankara gibi illere gönderildiğini dile getirdi.

Çiftçilerden Arife İçöz ise günlük ortalama 100 kilogram asma yaprağı topladıklarını ifade etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
YaprakAsma YaprağıÜzüm
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