Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108003
ALTIN
143.653
DOLAR
3.5277
STERLİN
4.6271
EURO
4.1370
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat

Yapılandırma MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son gün

Yeniden yapılandırılan borçların, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Gelir Vergisinin taksit ödemeleri için vergi daireleri bugün gece yarısına kadar açık olacak.

Yapılandırma MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son gün

Yeniden yapılandırılan borçların, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Gelir Vergisinin taksit ödemeleri için vergi daireleri bugün gece yarısına kadar açık olacak.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:05
0 Okunma
Yapılandırma MTV ve Gelir Vergisi ödemelerinde son gün

Yeniden yapılandırılan borçların, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Gelir Vergisinin taksit ödemeleri için vergi daireleri bugün gece yarısına kadar açık olacak.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2017 yılının mart ayından temmuz ayına ertelenen 3. taksit ödeme dönemi ile 7020 sayılı yapılandırma kanunundan yararlanan mükelleflerin borçlarının birinci taksit ödemeleri için süre bugün dolacak. Ödemeler için vergi daireleri gece yarısına kadar mesai yapacak. Özellikle birikmiş borçların ödenmesinde büyük kolaylık sağlayan 7020 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan, 1 Temmuz'da başlayan 2017 yılı MTV ile 2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci taksit ödemeleri için de bugün son gün.

Mükellefler söz konusu taksit ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek. Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

MTV bu yıl 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobiller için yıllık 646 lira olarak belirlenirken, vatandaşların bugün sonuna kadar 323 lira ödemesi gerekiyor. İkinci taksit tutarları aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp arasındaki otomobiller için 517,5 lira, 1601-1800 santimetreküp arasındaki otomobiller için 913,5 lira, 1801- 2000 santimetreküp arasındaki otomobiller için bin 439 lira olarak tahsil ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Motorlu Taşıtlar VergisiMtvGelir Vergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı
Kruvaziyer gemiler en çok Kuşadası'na uğradı
Türkiye'nin turizm geliri yüzde 8,7 arttı
Türkiye'nin turizm geliri yüzde 8,7 arttı
TMO: İthalat yetkisi üretici mağduriyetine sebep olmayacak
TMO: İthalat yetkisi üretici mağduriyetine sebep olmayacak
TMO: İthalat yetkisi üretici mağduriyetine sebep olmayacak
TMO: İthalat yetkisi üretici mağduriyetine sebep olmayacak
4/B'li ve 4/C'liye kadro toplu sözleşme masasında
4/B'li ve 4/C'liye kadro toplu sözleşme masasında
Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla 'santimlik' başarısı
Milli İHA Bayraktar'ın yeni mühimmatlarla 'santimlik' başarısı
TUSAŞ'ın gözü yükseklerde
TUSAŞ'ın gözü yükseklerde
İthal ürünlere 'güvenirlik' ayarı
İthal ürünlere 'güvenirlik' ayarı
'Alman ve Türk şirketleri arasındaki dostluk ailevi'
'Alman ve Türk şirketleri arasındaki dostluk ailevi'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ