Yapı ruhsatları ve kullanım izinlerinde artış

ANKARA





TÜİK, ocak-haziran 2013 dönemine ilişkin Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı.

Bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 10,7, yüzölçümü yüzde 4,2, değeri yüzde 7,5, daire sayısı yüzde 7,7 arttı.

Yılın ilk yarısında yapı ruhsatına göre yapıların yüzölçümü 77 milyon 965 bin 903 metrekareye karşılık gelirken, bunun 45 milyon 767 bin 548 metrekaresi (yüzde 58,7) konut, 19 milyon 595 bin 468 metrekaresi (yüzde 25,1) konut dışı ve 12 milyon 602 bin 887 metrekaresi (yüzde 16,2) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların bina sayısı 2013'ün ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6, yüzölçümü yüzde 18, değeri yüzde 23,4, daire sayısı yüzde 21,7 arttı.

Yüzölçümü 56 milyon 392 bin 103 metrekareyi bulan yapı kullanma izin belgelerinin 35 milyon 87 bin 722 metrekaresi (yüzde 62,2) konut, 13 milyon 685 bin 659 metrekaresi (yüzde 24,3) konut dışı ve 7 milyon 618 bin 722 metrekaresi (yüzde 13,5) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.