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Yanmaya karşı dayanıklı suntaları 46 ülkeye satıyorlar

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kömür, fuel oil ve mazot yerine odun ve türevlerinden oluşan 'yeşil yakıt' kullanılarak üretilen yanmaya dayanıklı suntalar, 46 ülkeye ihraç ediliyor.

Yanmaya karşı dayanıklı suntaları 46 ülkeye satıyorlar

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kömür, fuel oil ve mazot yerine odun ve türevlerinden oluşan 'yeşil yakıt' kullanılarak üretilen yanmaya dayanıklı suntalar, 46 ülkeye ihraç ediliyor.

08 Eylül 2017 Cuma 17:42
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Yanmaya karşı dayanıklı suntaları 46 ülkeye satıyorlar

BOLU -  Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, doğaya zarar vermeyen yakıt kullanımıyla yonga levha fabrikasında üretilen yangına dayanıklı suntalar, 46 ülkeye ihraç ediliyor.

İlçede yaşayan 220 kişiye istihdam sağlayan fabrikada, geçen yıl tamamen odun ve türevlerinden oluşan yeşil yakıt kullanılarak üretilen ve TSE tarafından da test edilip yangına dayanıklılığı belgelendirilen suntalar, başta Türkiye olmak üzere yurt dışında 46 ülkede kullanılıyor.

Yılda 360 bin metreküp sunta üreten ve 2016 yılında 150 milyon liradan fazla satış karı gerçekleştiren fabrika, Asya, Avrupa, Balkanlar, Amerika, Afrika ve Ortadoğu pazarlarına ürün gönderiyor.

Yıldız Entegre Mudurnu Yonga Levha Üretim Tesisleri Genel Müdürü İbrahim Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına dayanıklı malzemelerle zararları en aza indirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Günlük bin 300 metreküp üretim kapasiteye sahip üretim tesisinde 220 kişinin aktif çalıştığını anlatan Yavuz, "Fabrikada üretilen 'Variosunta' isimli ürün için TSE onaylı 'Ahşapta Yangına Dayanımı En Üst Sınıf' göstergesi olan 'B s1 d0' sertifikası alınmıştır. Bu belgeyi Türkiye'de sektörümüzde ilk alan firma olma gururunu yaşıyoruz. Bu sertifikaya sahip ürünlerimizin yangın anında yangına dayanıklılık süresi arttı. Bununla ilgili ihracatımız devam ediyor. Dünyanın 46 ülkesine ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

'Yeşil yakıt' kullanarak üretiyorlar

Yavuz, yangına dayanıklı ürünler yapan tesisler içinde Avrupa’da da ilk 3'ün içinde olduklarını ifade ederek, dünyada da sayılı üretim tesislerinden birisi olduklarını söyledi.

Üretim aşamasında doğaya da zarar vermediklerinin altını çizen Yavuz, "Tesis olarak 2014'te tamamen yeşil yakıt kullanarak üretim yapmaya başladık. Daha önceki zamanlarda fosil türevi kömür, fuel oil ve mazot kullanarak yapmış olduğumuz üretimi şu anda tamamen odun ve türevi ürünlerle gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yavuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan yarışmada, "Otomasyon ve Teknolojik Yenilikler" kategorisinde "Enerji Kazan Otomasyonu Verimlilik Projesi" ile ikincilik kazandıklarını anlattı.

Ürünlerini sürekli geliştirmek için çabalarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Yavuz, "AR-GE ve ÜR-GE’yi kendi mühendislerimizle ve laboratuvarlarımızda teknolojiye uygun şekilde yapmaya devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda da yeni buluşlarımızla piyasaya daha iyi hizmetleri vermeye çalışacağız. Makineleşme anlamında dünyadaki son teknolojiyi kullanıyoruz. Buna bağlı olarak teknolojiyi yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yanmaya Karşı DayanıklıSuntaTürkiye
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