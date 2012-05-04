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Yalçıntaş: İstanbul’daki ve Anadolu’daki iş adamları yakın ilişki içinde olmalı

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Yalçıntaş: ''İstanbul ile Anadolu şehirleri arasında, İstanbul'daki iş adamlarıyla, Anadolu'daki iş adamaları ne kadar fazla ilişkide olursa Türkiye o kadar kalkınır, o kadar ileriye gider''

Yalçıntaş: İstanbul’daki ve Anadolu’daki iş adamları yakın ilişki içinde olmalı

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Yalçıntaş: ''İstanbul ile Anadolu şehirleri arasında, İstanbul'daki iş adamlarıyla, Anadolu'daki iş adamaları ne kadar fazla ilişkide olursa Türkiye o kadar kalkınır, o kadar ileriye gider''

04 Mayıs 2012 Cuma 15:01
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Yalçıntaş: İstanbul’daki ve Anadolu’daki iş adamları yakın ilişki içinde olmalı

NEVŞEHİR - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, ''İstanbul ile Anadolu şehirleri arasında, İstanbul'daki iş adamlarıyla, Anadolu'daki iş adamaları ne kadar fazla ilişkide olursa, Türkiye o kadar kalkınır, o kadar ileriye gider'' dedi.
İTO Meclis Çalışma Toplantısı için Nevşehir'e gelen Yalçıntaş ve meclis üyeleri, Vali Abdurrahman Savaş'ı ziyaret etti. Vali Savaş'ın makamında gerçekleşen ziyarete, Yalçıntaş'ın yanı sıra İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, Meclis Başkan Yardımcısı Sami Yılmaz ve meclis üyeleri katıldı.
Ziyarette konuşan Yalçıntaş, Nevşehir'e 150 kişilik iş adamı heyetiyle geldiklerini ve İTO Meclis Çalışma Toplantısı'nı Nevşehir'de gerçekleştireceklerini söyledi.
İTO olarak yılda 2 defa meclis toplantılarını Anadolu şehirlerinde yaptıklarını belirten Yalçıntaş, ''Bu sefer de Nevşehir'den gelen davet üzerine burada yapma kararı aldık. Biz bunu çok önemsiyoruz, çünkü biliyoruz ki İstanbul ile Anadolu şehirleri arasında, İstanbul'daki iş adamlarıyla, Anadolu'daki iş adamaları ne kadar fazla ilişkide olursa Türkiye o kadar kalkınır. O kadar ileriye gider. Bu bağlamda biz Nevşehir'i çok önemsiyoruz. İstanbul'da da yaklaşık 90 bin Nevşehirli var. Odamızda da Nevşehirli arkadaşlarımız var. Başkan Yardımcımız Sami bey de Nevşehirli'dir. Dolayısıyla bizler burada kendimizi evimizde hissediyoruz'' diye konuştu.
Ayrıca Nevşehir Valiliği'nin çalışmalarını da yakından takip ettiklerini ve Vali Savaş'ı İstanbullu iş adamları olarak tebrik ettiklerini ifade eden Yalçıntaş, ''Çünkü hakikaten yaptığınız hizmetlerin yankısı tüm Türkiye'de duyuluyor. Özellikle biz İstanbul'da sizi büyük beğeni ve hayranlıkla takip ediyoruz. En son icraatınız olan bakıma muhtaç ve sakat vatandaşlarımız için yaptırılan evler hakikaten çok büyük bir proje. Gerçek bir insanlık projesi. Türk insanının ruhunu yansıtan bir proje'' dedi.
Vali Savaş da, İTO üyelerini Nevşehir'de görmekten ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İstanbul'un Türkiye ve dünya ticaretinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Türkiye'deki ticaretin büyük bir kısmının İstanbul'da planlandığını ve üretilen malın, hizmetin Anadolu'ya yayıldığını kaydeden Savaş, ''Bizim buradaki firmalarımızın asıl karargahları İstanbul. Dolayısıyla siz İTO olarak Nevşehirli iş adamlarının özellikle turizm alanında hizmet verenlerin de aslında başkanısınız'' şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Yalçıntaş, Savaş'a plaket ve İTO'nun hazırlattığı İstanbul kataloğunu takdim etti. Savaş da, Yalçıntaş'a Avanos'ta yapılan Hitit anforası hediye etti.
Haftasonu Nevşehir'de kalacak olan İTO heyeti, burada meclis toplantısı gerçekleştirecek ve bölge gezisi yapacak.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 07:02
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Yalçıntaş: İstanbul’daki Ve Anadolu’daki Iş Adamları Yakın Ilişki Içinde Olmalı
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