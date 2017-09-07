Yağışlar buğdayda rekolteyi yüzde 10 artırdı

KONYA - Kış ve ilkbahar yağışlarının, Türkiye'nin genelinde ekili alanlarda etkili olması sayesinde bu yılki hububat hasadında elde edilen rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerine göre, geçen yıla oranla, sene başındaki verimli yağışlar, Türkiye genelinde buğday rekoltesini yaklaşık yüzde 10, "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya Ovası'nda ise rekolteyi yüzde 30 artırdı.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016-2017 buğday ve arpa sezonunun sonuna gelindiğini, çiftçinin bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Kış ve ilkbahar yağışlarının rekolteye olumlu yansıdığını belirten Çevik, "Türkiye geneline baktığımız zaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın verilerine göre 22 milyon ton buğday, 7,5 milyon ton civarında da arpa rekoltesi söz konusu." dedi.

Konya Ovası'nda 1,5 milyon hektar sulanamıyor

Hükümetin, tarım ve hayvansal üretime ayırdığı bütçenin 96 milyar lira olduğuna dikkati çeken Çevik, şunları kaydetti:

"İstikrarlı bir hükümetle 15 yılı geride bırakıyoruz. Tarımsal ve hayvansal üretimin artması için ayrılan iyi bir bütçe var. Fakat kıraç bölgelere verilen desteklerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Konya Ovası'nda 1,5 milyon hektar alan sulanamıyor. Bunun alt yapısının sağlanması veya çiftçinin farklı yönlerden desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'nin tarımsal anlamda orta direği İç Anadolu'dur. Bu direk yıkılmamalı ve gereken destekler sağlanmalıdır."

Çevik, Türkiye'de tarım alanlarının daralmasının verimi etkilemediğini, 10 yıl öncesine göre ekim alanlarının 9 milyon hektardan 8 milyon hektara düşmesine rağmen, bilinçli üretim, gelişen teknoloji ve tohum ıslahıyla dekar başına alınan verimin arttığını vurguladı.