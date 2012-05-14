Yabancılar Türk sanayisini sevdi

İSTANBUL - Yabancılar ilk çeyrekte Türkiye'de en çok sanayi sektöründe yatırım yaptı. Yabancıların sanayi sektöründe doğrudan yatırımlarının toplam tutarı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 251 oranında artarak 2 milyar 482 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



2012 yılının ilk çeyreğindeki aylara bakıldığında da Mart ayında doğrudan yabancı yatırımların ocak-şubat dönemine göre yüzde 102 arttığı görüldü.

AA Muhabirinin Merkez Bankası geçici verilerinden derlediği bilgilere göre, yurtdışındaki yerleşikler bu yıl ilk çeyrekte en çok doğrudan yatırımı sanayi sektöründe yaptı. Sanayi sektörü yatırımları içinde en büyük pay gıda, içecek ve tütün imalatı alanında olurken bu alana yapılan doğrudan yabancı yatırım geçen yılın aynı dönemine göre rekor düzeyde artarak 6 milyon dolardan 1 milyar 919 milyon dolara yükseldi.

2012 yılı ocak-mart döneminde yurtdışındaki yerleşik kişilerin tarım, sınai ve hizmetler sektörünü kapsayan Türkiye' deki doğrudan yatırımların toplam tutarı ise 3 milyar 920 milyon dolar oldu.

Yabancıların hizmetler sektöründe Türkiye'deki doğrudan yatırımlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,5 oranında azalarak 1 milyar 426 milyon dolara geriledi. Bu gerilemede finans ve sigorta faaliyetlerine yapılan doğrudan yatırımdaki ciddi düşüş etkili oldu. Finans ve sigorta faaliyetlerine geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 408 milyon dolarlık yatırım yapılırken bu yılın ilk çeyreğinde yapılan doğrudan yatırım yüzde 86,5 azalarak 596 milyon dolara geriledi.

En fazla doğrudan yatırım İngiltere'den

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülke İngiltere oldu. İngilizler bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 900 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, İngiltere'yi 430 milyon dolarlık yatırımla Hollanda izledi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 760 milyon dolarlık yatırımla en fazla doğrudan yabancı yatırım yapan ülkeler arasında 3. sırada yer alan Fransa bu yılın ilk çeyreğinde 30 milyon dolarlık yatırımla son sıralarda yer aldı.