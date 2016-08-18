Yabancı yatırımcıya yeni teşvik sistemi geliyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Polonya ve Romanya'da gerçekleştirdiği temaslara ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişiminin ardından Türkiye aleyhine algı operasyonları yaptığını belirten Elvan, darbe girişimi ve sonrasında Türkiye'de yaşananları doğru şekilde aktarmak için yaklaşık 25 ülkeye seyahat düzenleyeceklerini söyledi. Elvan, söz konusu gezilere sivil toplum kuruluşlarının da katılacağına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin önemli görevler üstlendiklerini ifade etti.

Polonya ve Romanya'daki görüşmelerin oldukça yararlı geçtiğini belirten Elvan, "FETÖ'nün algı operasyonundan etkilenen kesimler olduğunu gördük. Bunlar önemli ölçüde fikirlerini bu seyahatimizle değiştirdiler, ne kadar hain bir örgüt olduğunu gördüler. Bazı ülkelerin başına da ilerleyen yıllarda bu tür problemler gelebilir. Çünkü birçok ülkede FETÖ'nün yuvalandığını görüyoruz. Romanya'da üniversite dahil olmak üzere birçok anaokulu, orta okul ve lise bunların elinde. Bunların amaçlarını, hedeflerini aktardık. Biz FETÖ'yü tüm çıplaklığıyla açık seçik Avrupa'daki hükümetlere STK'lara anlatmalıyız." diye konuştu.

Romanya ve Polonya'dan FETÖ'ye kötü haber

Elvan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Jaroslaw Gowin ve Romanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Ticaret ve İş Çevresi İlişkileri Bakanı Costin Grigore Borc ile yaptığı görüşmelerde FETÖ'nün iç yapısı ile kullandıkları yöntemlere dair bilgi verdiğini anlattı. Elvan, "Polonya'da FETÖ'nün lisesi, üniversitesi var. Bunları takibe aldıklarını, izlemede olduklarını ifade ettiler. Romanya Başbakan Yardımcısıyla yaptığım görüşmede de çok yeni şeyler öğrendiğini, hassasiyetle bu konuyu takip edeceklerini, hükümet düzeyinde bir çalışma yapacaklarını söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün, Türk ekonomisine yönelik birçok asparagas haber ürettiğini belirten Elvan, "İnanılmaz yalan haberlerin buralarda yayıldığını gördük. Örneğin yabancı bir gazeteci bana Türkiye'den 90 milyar avro çıktığını söyledi. Sosyal medyada FETÖ bu tür yalan haberler yayarak Türkiye ekonomisini çok kötüymüş gibi göstermeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

İlk kez uygulanacak

Elvan, yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için yeni bir teşvik sistemi oluşturulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle proje bazlı bir destek mekanizması oluşturacağız. Arz güvenliği açısından önem taşıyan, stratejik sektörlerde ve petrokimya, enerji gibi büyük ölçekli yatırımlarda da bu sistemin faydasını göreceğimize inanıyorum, Yatırım yapmak isteyen firmayla Ekonomi Bakanlığı bir anlamda müzakere edecek ve ona göre mevcut teşvik sistemimizin ötesinde gerçekten Türkiye'ye önemli bir katkı sağlayacaksa ilave bir teşvik verebilme imkanına kavuşacağız. Bu yasa tasarımız Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti, bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. Bunun yasalaşmasıyla birlikte Türkiye tarihinde ilk kez uygulanacak bir teşvik mekanizmasını devreye sokacağız. Bunun da yabancı yatırımcılar açısından oldukça cazip olacağını düşünüyorum. Türkiye'ye yabancı sermaye yatırımları gelmeye devam edecek. Yabancı sermayeyi çekme açısından Türkiye son 14 yılda başarılı performans elde etti. Biz bunu artırarak devam edeceğiz."