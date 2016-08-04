Yabancı yatırımcı Türkiye ile karşılıklı güven tazeledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, uluslararası yatırımcılarla TOBB'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyaloğu Toplantısı'nda, "beyin fırtınası" yaptıklarını, bunun sonucunda ortaya çıkan ve kamuoyuna açıklanan deklarasyonun önemli mesajlar içerdiğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Deklarasyonda özellikle 'Türkiye'de yatırım yapan bizler işimizin başındayız. Üretmeye, ihraç etmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin geleceğine yatırım yapanların her zaman daha fazlasını kazanacağını biliyoruz. Dün Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan bizler kazandık. Yarın da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar kazanacak' mesajı çok önemli. Türkiye'de 150 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan bir topluluğun ortak açıklamasındaki ana mesaj Türkiye’ye güvendi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin tüm kurumlarıyla yatırımcının önünü açacak reformları hayata geçirmeye devam edeceği vurgusu özellikle önemliydi."

Türkiye'de uluslararası sermayeli şirketlerin istihdam ve özellikle orta-yüksek teknolojili ihracatta çok önemli payı bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, söz konusu şirketlerin birçoğunun yatırım kararlarının merkezden alındığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Yatırım kararlarını verenlerin doğru bilgiye erişimleri çok önemli. Önceki günkü toplantıya katılanların hazırlayacakları raporlar, uluslararası şirketlerin merkezlerinde Türkiye'ye olan güveni tazeleyecektir diye düşünüyorum. Dış basında bu kadar çok yanlı haber çıkarken, bu gibi kanalların önemi daha da artıyor." diye konuştu.

"ABD Ticaret Odası, Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını 2 milyon üyesine duyurdu"

Toplantının ekonomi diplomasisi açısından çok faydalı olduğunu ve yurt dışı yankılarının hemen başladığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Birlikte ortak projeler ürettiğimiz ABD Ticaret Odası, üyelerine attığı mail ile bu etkinliği ve Cumhurbaşkanımızın mesajlarını 2 milyon civarında üyesine duyurdu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da toplantıda olup uluslararası yatırımcılarla birebir ilgilenmesi çok önemliydi. Uluslararası yatırımcılarla bu diyaloğumuzu devam ettireceğiz."

"Türkiye'de şu anda ertelenen, ötelenen bir yabancı yatırım yok"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem de toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek, uluslararası doğrudan yatırım kararlarının uzun vadeli olduğunu, yatırımcıların bu kapsamda günlük olaylardan değil, bunların etkilerinin nasıl yönetildiği ya da uzun vadeli gelişmelerden etkilendiğini söyledi.

Türkiye'de şu anda bilgileri dahilinde ertelenen, ötelenen bir yabancı yatırım olmadığını bildiren Erdem, "Uluslararası yabancı yatırımcılar, büyük ve uzun vadeli yatırım kararları alırlar. Bu kadar kısa vadede, yatırım kararlarını bu gibi durumlarla değiştirmezler." görüşünü dile getirdi.