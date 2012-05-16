Yabancı sermaye 5 ile yabancı

Ekonomi Bakanlığı'nın 2011 yılına ilişkin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Raporuna göre, yabancı sermayeli şirketlerin 16 bin 641'i tek başına İstanbul'da bulunuyor. Ardahan, Hakkari, Kırşehir ve Tunceli'de sadece birer yabancı sermayeli şirket faaliyet yürütürken, Bayburt, Bitlis, Gümüşhane, Kırıkkale ve Siirt'te ise yabancı sermayeli şirket bulunmuyor.



Rapora göre, yabancı sermaye, Türkiye'nin kıyı şehirlerinde yoğunlaştı. İllerdeki uluslararası sermayeli şirket sayısında İstanbul 16 bin 641 şirketle ilk sırada yer aldı. Bu ili, 3 bin 498 firmayla Antalya, bin 919 firmayla Ankara, bin 667 firmayla İzmir, bin 409 firmayla Muğla, 576 firmayla Bursa, 514 firmayla Aydın, 496 firmayla Mersin, 338 firmayla Kocaeli ve 218 firmayla Adana izledi.

2011 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki 29 bin 399 uluslararası sermayeli şirketin 24 bin 77'si uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruluşu, 5 bin 322'si ise yerli sermayeli şirketlere yapılan uluslararası sermaye iştiraki şeklinde faaliyet gösterdi.

2011'de yabancı yatırım yüzde 76 arttı

Türkiye’de 2010 yılında 9 milyar dolar seviyesinde olan uluslararası doğrudan yatırım girişi, 2011 yılında, yüzde 76 oranında artarak 15,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 13,9 milyar dolarlık kısmı sermaye bileşeni, 2 milyar dolarlık kısmı ise yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki gayrimenkul alımlarından oluştu.