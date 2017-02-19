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Yabancı plakalara 'kaçış' yok

UND İcra Kurulu Başkanı Şener, Türk ekonomisinin yabancı plakalı tırların kaçak geçişleri nedeniyle yıllık 75 milyon lira kaybı bulunduğunu söyledi.

Yabancı plakalara 'kaçış' yok

UND İcra Kurulu Başkanı Şener, Türk ekonomisinin yabancı plakalı tırların kaçak geçişleri nedeniyle yıllık 75 milyon lira kaybı bulunduğunu söyledi.

19 Şubat 2017 Pazar 19:27
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Yabancı plakalara 'kaçış' yok

ANKARA - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Türk ekonomisinin yabancı plakalı tırların kaçak geçişleri nedeniyle yıllık 75 milyon lira kaybı bulunduğunu belirterek, "Kaçak geçiş ücretinin en az 3 yıl geriye dönük tahsil edilmesini istiyoruz, böylece ekonomiye 2,5 milyar lira katkı sağlanacak." dedi.

Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, ücretli̇ karayollarında yabancı plakalı araçlara ai̇t geçi̇ş ücretleri̇ ve i̇dari̇ para cezalarının tahsi̇li̇ne i̇li̇şki̇n yönetmeli̇k hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl toplam 200 bin yabancı plakalı tırın ülkeye giriş-çıkış yaptığını söyleyen Şener, Türkiye otoyollarını ve köprülerini kullanarak transit taşımacılık faaliyetinde bulunan bu araçlardan bazılarının ücretli karayollarını kaçak olarak kullanmaları nedeniyle ekonomide yıllık 75 milyon liralık kayıp oluştuğunu dile getirdi.

Söz konusu araçların haksız rekabet yaratarak taşımacılık sektörüne de zarar verdiklerine dikkati çeken Şener, yürürlüğe giren düzenlemeyle, kaçak geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara idari para cezası verileceğini ifade etti.

Şener, "Kamera görüntüleri ve fotoğraflarıyla ispatı olan bu cezaların en az 3 yıl geriye dönük tahsil edilmesini istiyoruz. Türk ekonomisinin yabancı plakalı tırların kaçak geçişleri nedeniyle yıllık 75 milyon lira kaybı var. 15 gün içinde ödenmeyen geçiş ücretine 10 katı ceza ilave edildiği düşünüldüğünde, kaçak geçiş ücretinin 3 yıl geriye dönük tahsili halinde ekonomiye 2,5 milyar lira katkı sağlanacak." diye konuştu.

Şener, Türk tırlarının Avrupa otoyollarında, çok daha fazla otoyol, köprü geçiş ücreti ve trafik cezası ödediğine ve tahsilatların sıkı polis kontrolü altında yapıldığına dikkati çekti.

Uygulamanın Türkiye'nin itibarı açısından da çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Şener, "Türkiye'deki trafik ceza makbuzlarında cezanın yurt içinde tahsil edilememesi halinde gümrük çıkışında tahsil edilebileceğine dair ifade olmasına rağmen bu tahsilat yapılamamaktadır. Cezalar tahsil edilemediği için de ülkemizdeki Türk araçlarının uyduğu kural ve yasakları yabancı araçlar dikkate almamakta ve bu da haksız rekabete sebep olmaktadır. Uygulamada emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yabancı Plakaönce VatanKaçış Yok
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