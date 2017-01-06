İSTANBUL - Yabancılar, Türkleri konutta neredeyse ikiye, mobilya harcamalarında da 4'e katlıyor.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da mobilya ihracatının 2,5 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade ederek, mobilyanın 13 yıldır ihracat fazlası verdiğini, ihracat fazlası veren ender sektörlerden olduğunu söyledi.

Yanıkçıoğlu, 2023 hedefleri kapsamında mobilyada ihracat değerini kilogram bazında 3,5 dolardan 7 dolara yükseltmeyi amaçladıklarını kaydederek, Türkiye'nin 172 ülkeye, 202 gümrük noktasına ihracat yaptığını, 2015'te 400 olan 1 milyon doları aşkın ihracat yapan firma sayısının geçen yıl 571'e yükseldiğini bildirdi.

Son 2 yılda Türkiye'nin komşularında yaşanan sıkıntılar, küresel ticaret hacminin gerilemesi gibi nedenlerle ihracatta istenen artışın yakalanamadığını ancak yine de gerileme olmadığını, 2016'da ise önceki yıla göre kısmen de olsa yükseliş beklediklerini ifade eden Yanıkçıoğlu, ihracatın Libya ve Irak gibi ülkelerde düştüğünü, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde ise arttığını söyledi.

"Sektör yabancıya konut satışıyla rahat nefes alıyor"

Cüneyt Yanıkçıoğlu, "Türkiye, mobilya ihracatında istediği gibi olmasa da başarılı oldu. İhracat başarımızı iç pazarda da yabancılara mobilya satışıyla süslüyoruz. 11 milyar dolarlık bir perakende pazarına sahip olan sektör, iç pazarda yabancıya konut satışıyla rahat nefes alıyor." diye konuştu.

TÜİK verilerine göre, 2016'nın 11 ayında 16 bin 549 yabancıya konut satıldığını bildiren Yanıkçıoğlu, özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkeleri vatandaşlarının lüks mobilya harcamasının sektöre hareketlilik kattığını ifade etti.

Yanıkçıoğlu, Türkiye'den konut alan yabancıların genelde el emeği yoğun ürünleri tercih ettiğini belirterek, "Klasik tarzda ön plana çıkan lüks mobilyalar da ciddi şekilde tercih ediliyor. Son yıllarda yabancıya konut satışının artmasıyla lüks mobilya pazarı hareketlenirken, ülkemize de ciddi bir döviz girdisi gerçekleşiyor. Araştırmalarımıza göre, yeni konut alan bir Türk aile mobilyaya ortalama 16 bin lira harcarken, yabancılar 64 bin lira harcıyor." şeklinde konuştu.

AA