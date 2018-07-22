Walkman montajından ihracat üçüncülüğüne

Tamamı yerli sermaye ile kurulan Türk tüketici elektroniği şirketi Sunny, Esenyurt'taki fabrikası bünyesinde bulunan Ar-Ge merkezinde geliştirdiği 8K UHD ürünleri ile global pazardaki rekabete katılıyor.

Sunny Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, tüketici elektroniği sektörüne ve Sunny markasına ilişkin sorularını cevapladı.

Atmaca, merhum babası Hayrettin Atmaca'nın yurt dışından getirdiği Walkman'leri evde monte etmeye başlamasıyla elektronik sektörüne girdiklerini hatırlatarak, "Ailemiz ilk olarak Ağrı'da bir AEG bayisi olarak ticari hayata giriyor. Ardından babamın 1990'lu yılların başında Uzak Doğu'dan Walkman ve hesap makinesi getirmesiyle, bunların montajıyla başlayan bir süreç var. Evde ailece sofra bezlerini serip montaj yapıyorduk o günlerde. Geldiğimiz noktada ise Türkiye'nin ev elektroniğinde en fazla ihracat yapan 3. üreticisi konumundayız." diye konuştu.

Sunny markasının işine yatırım yaparak Walkman montajından müzik seti montajına geçtiğini belirten Atmaca, şirketin 2002'li yıllarda yerli elektronik kartlarını üretmeye başladığını söyledi.

Atmaca şunları kaydetti:

"Şu anda bulunduğumuz Esenyurt fabrikamıza 2005 yılında geldik. Burada artık televizyonları yüzde 100 yerli üretir duruma geldik. Süreç içinde dünyadaki rekabete uyum sağlamak ve markamızın gücünü artırmak adına ciddi Ar-Ge yatırımlarımız oldu. Biz 2017 sonunda Türkiye'nin 797'nci Ar-Ge merkezini kurma hakkını kazandık. Şu anda kendi bünyemizde bir Ar-Ge merkezimiz var. Artık en son teknolojiyi fikir aşamasından raflardaki ürün aşamasına yerli mühendislerimizle getiriyoruz. İnşallah çok kısa sürede 8K televizyonlarımızı tüketicilerle buluşturacağız.

Baktığımızda 30 yıllık süreçte ilk başta bir mağazada televizyon satarken bugün yerli mühendislerle 8K televizyonları Türkiye'de yerli olarak üretir duruma geldik."

"Cep telefonunda üretim ülke genelinde ağır aksak ilerliyor"

Adem Atmaca, Türk ev elektroniği sektöründe rekabetçi kalabilmek için yenilikçilik ve konsantrasyon gerektiğini ifade ederek, "Dünya devleriyle rekabet ediyoruz, bu yarışta çok şükür iyi bir noktadayız. Şu anda Türkiye'de televizyon ihracatında üçüncü sıradayız. 2017 ciromuz 740 milyon TL idi bunun yüzde 20'si, yaklaşık 148 milyon lirası ihracattan geldi." bilgilerini verdi.

Bu yıl mayıs ayında 93 bin ekran üretimi yaptıklarını aktaran Atmaca, "Yıl sonunda ilk defa bir milyon ekran üretimini geçmeyi planlıyoruz. Bu da takribi olarak bir milyon liraya yakın bir ciro yapar." dedi.

Sunny olarak 2011'den bu yana tüketici elektroniği ihracatında Türkiye 3.'sü olduklarını hatırlatan Atmaca, Güney Koreli bir teknoloji devinin Türkiye'de satışa sunduğu ürünlerin bazılarının üretimini yaptıklarını kaydetti.

Atmaca şöyle konuştu:

"Biz Güney Kore'nin önde gelen markalarından birinin Türkiye'de sattığı hemen hemen 2 televizyondan birini üretiyoruz. Cep telefonu üretiminde ise daha önce yerli cep telefonu ürettik ancak şu anda cep telefonu üretiminde kayda değer bir avantaj sağlanamadığı için üretim ülke genelinde ağır aksak ilerliyor. Cep telefonu üretiminde televizyon kadar oturmuş bir üretim sistemi henüz maalesef yok. Sunny olarak işimize yatırım yapma, Ar-Ge'ye ve insan kaynağına yatırım yapma konusunda asla çekingen davranmayız, gecikmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

"8K UHD ile gerçeğe en yakın görüntü"

Sunny Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Baki Onur Gür ise görüntü teknolojilerinin Full High Definition (HD) çözünürlükleriyle başlayarak 4K teknolojilerine kadar yükseldiğini, bu süreçte OLED ekranların piyasaya sürüldüğünü hatırlattı.

8K UHD Medya Oynatıcı, 8K UHD Video Wall ve 8K UHD TV ürünlerini ticari ve bireysel müşterilerine sunmaya hazırlandıklarını kaydeden Gür, şöyle devam etti:

"8K UHD ile gerçeğe en yakın görüntü. Bu yeni teknolojiyle, müşterilerimize kusursuz görüntü izletmeyi hedefliyoruz. Bu teknoloji 33 milyon piksel ile 4K teknolojisinin 4 katı çözünürlükle. Neredeyse pikselsiz bir görüntü kalitesi sunuyor. Sunny 8K UHD yeni ürün ailesi, sahip olduğu 7680x4320 piksel çözünürlüğü ile ilk etepta 65” ve üstü ekran boyutlarında üretilecek. High Dynamic Range (HDR), 10 bit renk derinliği ve saniyede 60 frame gösterme hızı ile izleyiciler mevcut görüntü teknolojileri ile ulaşamayacakları düzeyde bir performans elde edecek. Mükemmel görüntünün yanı sıra mükemmel ses kalitesi deneyimi yaşamak isteyenler için 22.2 kanal ses teknolojisi, izleyici deneyimini, gerçeğe yakınlık anlamında bir adım daha ileriye taşıyacak.

Bu ürünler, çok yakın izlemelerde bile pikselleri ayırt edemeyeceğiniz kadar gerçekçi görüntü sunmasının yanı sıra Türk mühendislerce geliştirilen kullanıcı dostu yazılım arayüzü, şık, ince ve kompakt tasarımı ile göz dolduracak. Japon devlet televizyon kanalı NHK’nin 2020 Tokyo Olimpiyatlarını 8K teknolojisi ile yayınlamaya hazırlanması bu teknolojinin evlerimize girmesine çok da zaman kalmadığının göstergesi. Bu sebeple yüzde 100 yerli üretim Sunny 8K UHD televizyon lansmanı teknoloji meraklıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor."