Vodafone Ve Gittigidiyor Kobi’lere E-Ticaretin Kapılarını Açıyor

Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, bu vizyon doğrultusunda Anadolu’daki KOBİ’lerin e-ticaret alanında varlığını artırmak için GittiGidiyor ile “Geleceğim E-Ticaret” projesi kapsamında işbirliği yaptı. KOBİ’lerin e-ticarete adım atmalarını teşvik etmek ve e-ihracata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla yapılan işbirliğine, Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden Gaziantep’te start verildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve GittiGidiyor Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feyza Dereli Fedar’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda işbirliğinin detaylarıyla ilgili bilgi verildi.

“GittiGidiyor işbirliği ile e-ticaret penetrasyonunu artıracağız”

İşbirliğiyle ilgili bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Türkiye’deki işletmelerin %99.8’ini oluşturan KOBİ’lerin, ekonominin can damarı olduğunu ve desteklenmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada, ülkemizin rekabet gücüne güç katacak çözümlere odaklanılması gerekiyor. Dijitalleşme, KOBİ’lerin pazardaki varlığı ve konumu açısından sürdürülebilirliğin garantisi olacak. E-ticaret de dijitalleşmenin bir getirisi. Ancak Türkiye’de KOBİ’lerin çok büyük bir kısmı e-ticaretten neredeyse hiç pay almıyor. Vodafone olarak biz de işletmelerin e-ticaret alanında var olmak istediklerini biliyor ancak nasıl ya da hangi bütçelerle bu süreçleri yöneteceklerine dair kaygılar taşıdıklarını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar KOBİ’lerin e-ticarete erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları GittiGidiyor’un Geleceğim E-Ticaret projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile bir adım ileri taşıyoruz. İşbirliğimiz kapsamında Geleceğim E-Ticaret projesine dahil olacak Vodafone kurumsal müşterileri kendilerine özel pek çok avantajdan yararlanabilecek, böylece online satışta verimlerini artırıp gelirlerini yükseltebilecekler. Vodafone kurumsal hat sahibi KOBİ’lerimiz, değeri 5.400 TL’ye varan Pro veya Mega mağazalara 1 yıl boyunca ücretsiz müşteri olup ürünlerini GittiGidiyor’da satışa çıkarabilecek. Ayrıca dijitalleşerek işlerini Türkiye’ye yayabilecekler. Bu işbirliğinin temelini Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli bir role sahip olduğunu düşündüğümüz Gaziantep’te atmaktan mutluluk duyuyoruz. GittiGidiyor ile işbirliğimizin Gaziantep’ten başlayarak başta Anadolu olmak üzere tüm Türkiye’de KOBİ’leri harekete geçireceğine ve ülkemizde e-ticaret penetrasyonunun artırılmasına ve dünya standartlarını yakalamamıza önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizin kurumsal bir vatandaşı olarak “yarına hazır” işletmelerin sayısını artırıp Türkiye’nin ekonomik başarısını yükseltmesine destek olmaya devam edeceğiz.”

“Vodafone olarak Gaziantep’e 52 milyon TL’lik yatırım yaptık”

Vodafone’un Gaziantep’e yaptığı yatırımlardan da bahseden Şahin, şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli sanayi merkezlerinden Gaziantep’e büyük önem veriyoruz. Gazianteplilere en ileri mobil teknolojileri sunarak Gaziantep ekonomisinin daha da güçlenmesine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Gaziantep nüfusunun %78’i mobil telefon kullanıcısı. Biz de Gaziantep’te teknolojik altyapımızı güçlendirmek ve hizmet kalitemizi sürekli artırabilmek için sürekli yatırımlar yapıyoruz. Son 5 yılda Gaziantep’e yaklaşık 52 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Gaziantep’teki mağazalarımıza da sürekli yatırım yapıyoruz. Gaziantep’te 80 mağazayla faaliyet gösteriyoruz. Gaziantep’te toplam 266 kişiye istihdam sağlıyoruz. Gaziantep’te sosyal yatırımlara da büyük önem veriyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında Gaziantep’te 5 Halk Eğitim Merkezi’nde 697 kadına teknoloji ve girişimcilik eğitimleri verdik. Habitat Derneği ile yürüttüğümüz “Yarını Kodlayanlar” projemizin ise yeni döneminde eğitim verilecek iller arasında Gaziantep yer alıyor. Yine MEB ve AÇEV işbirliğinde yürüttüğümüz "Geleceğe İlk Adım" projemiz kapsamında, Gaziantep’te 10 anasınıfımız bulunuyor. Projemiz kapsamında Gaziantep’te 2.705 çocuğumuzun kaliteli okul öncesi eğitim almasına destek verdik.”

“E-ticarete dahil olmak KOBİ’lerin geleceği için önemli”

Geleceğim E-Ticaret projesi kapsamında Vodafone Türkiye ile yaptıkları işbirliğini değerlendiren GittiGidiyor Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feyza Dereli Fedar da, şöyle konuştu:

“Bünyesinde 100 bin aktif satıcı bulunan ve ayda 60 milyon ziyaret alan GittiGidiyor, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu. Ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuna sahip Vodafone Türkiye ile KOBİ’leri dijital dünyaya ve bunun bir parçası olarak e-ticarete entegre etme noktasında ortak bir hedefimiz var. Türkiye’de KOBİ’lerin ciddi bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bu potansiyel e-ticaret ekosistemini büyütmekle kalmayıp ileride e-ihracat aracılığıyla Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Dijitalleşmenin yarattığı yeni ekonomiye ve dolayısıyla e-ticarete dâhil olmanın KOBİ’lerin geleceği için ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. Geleceğim E-Ticaret projemizde çözüm ortağımız olan Vodafone Türkiye ile KOBİ’lerin bu süreci kolayca yönetmelerine imkân tanıyan önemli avantajlar sağlıyoruz. Amacımız, Gaziantep’teki KOBİ’lerin dijitalleşerek işlerini e-ticaretle ülke geneline yayabilmelerini sağlamak. Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden Gaziantep’te duyurduğumuz bu işbirliği tüm Türkiye’yi kapsıyor.”

“Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini açığa çıkaracağız”

Geleceğim E-Ticaret projesiyle ilgili bilgi veren Fedar, “Bu projede KOBİ’lerin e-ticarete adım atmakla ilgili yaşadıkları tereddütleri ortadan kaldırmak ve uygulamalı eğitimlerle hem e-ticarete girmek isteyen firmaların hem de mevcut satıcılarımızın işini kolaylaştırmak amacıyla yola koyulduk. Geleceğim E-Ticaret projesiyle Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini açığa çıkarmayı hedefliyoruz. İlk adımını 14 Ağustos’ta İzmir’de açtığımız ofis ile attığımız Geleceğim E-Ticaret projesi kısa zamanda çok yol aldı. İkinci ofisimizi 25 Ekim’de Bursa’da faaliyete geçirdik ve 20 Kasım itibariyle Gaziantep’te üçüncü ofisimizi açacak olmamızın heyecanı içindeyiz” dedi.

Vodafone ‘dan Geleceğim E-Ticaret projesinden yararlanan müşterilerine özel ayrıcalıklar

Vodafone, KOBİ’lerin e-ticarete adım atmalarını teşvik etmek ve e-ihracata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla GittiGidiyor tarafından hayata geçirilen “Geleceğim E-Ticaret” projesinden yararlanmak isteyen kurumsal müşterilerine önemli ayrıcalıklar sağlıyor. Yapılan işbirliği kapsamında Vodafone müşterisi KOBİ’lere, GittiGidiyor “Günün Fırsatı” alanında koşullara uymaları halinde öncelik verilecek. Ayrıca, Vodafone kurumsal müşterileri, GittiGidiyor ana sayfasından ulaşılacak Vodafone KOBİ özel sayfasında ürünlerini tüketiciyle buluşturabilecek. Geleceğim E-Ticaret eğitimlerinde de önceliğe sahip olan Vodafone’lu satıcılar eğitim süreci tamamlandıktan sonra işlerini daha hızlı büyütebilmek için mentorlardan destek alabilecekler. Projeye başvurular, GittiGidiyor ve Vodafone’un web sitesi üzerinden yapılabilecek.