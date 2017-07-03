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Vodafone'dan KOBİ'lere bir yıldı 14.5 milyon TL'lik destek

Türkiye'deki tüm işletmelerin dijitalleşmesine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, Red Business tarifelerinin avantajlarıyla işletmelere ekonomik fayda sağlamayı sürdürüyor. Red Business tarifesini kullanan KOBİ’ler son bir yılda tarifenin sunduğu avantajlardan yararlanarak 14.5 milyon TL’lik fayda sağladı. İşletmelerin en önemli ihtiyaçları belirlenerek sunulan fırsatlar, sağladığı maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.

Vodafone'dan KOBİ'lere bir yıldı 14.5 milyon TL'lik destek

Türkiye'deki tüm işletmelerin dijitalleşmesine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, Red Business tarifelerinin avantajlarıyla işletmelere ekonomik fayda sağlamayı sürdürüyor. Red Business tarifesini kullanan KOBİ’ler son bir yılda tarifenin sunduğu avantajlardan yararlanarak 14.5 milyon TL’lik fayda sağladı. İşletmelerin en önemli ihtiyaçları belirlenerek sunulan fırsatlar, sağladığı maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:23
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Vodafone'dan KOBİ'lere bir yıldı 14.5 milyon TL'lik destek

İşletmelerin sadece iletişim ihtiyaçlarını değil tüm ihtiyaçlarını karşılama vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, Red Business tarifelerinin sunduğu avantajlarla işletmelerin verimliliklerini artırmaya devam ediyor. Vodafone, işletmelerin en önemli ihtiyaçlarına yönelik ekonomik ve pratik çözümler sunan Red Business avantajlı servisleriyle son bir yılda KOBİ’lere 14.5 milyon TL kazandırdı.

Araç ihtiyaçlarından, seyahate; yemekten, sinemaya tüm ihtiyaçlar Red Business farkıyla Vodafone’da

Son 12 ayda 345 bin kere kullanılan ve yüksek verimlilik artışı sağlayan avantajlar kapsamında satış elemanı fazla olan veya araba masrafı olan işletmeler arabalarını Otovınn Araç Yıkama noktalarında ayda bir kez ücretsiz yıkatabiliyor, diledikleri aracı Budget'tan %50 indirimle kiralayabiliyor, lastik değiştirme ve servis hizmetinden indirimli bir şekilde faydalanabiliyor. İşi gereği çok fazla dolaşan işletmelere de avantajlar sunan Vodafone, havalimanına yola çıktığı andan uçağa bindiği ana kadar birçok faydayı sunarak verimliliklerini artırıyor. Vodafone’un sunduğu avantajlar arasında İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, Bodrum Milas (İç Hatlar) veya İzmir Adnan Menderes’ten uçuşlarında ücretsiz lounge hizmeti, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında ücretsiz hızlı geçiş, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretsiz otopark, İstanbul Atatürk ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ücretsiz yurtdışı çıkış harç pulu ve VIP havaalanı transfer hizmeti bulunuyor. İşletme çalışanlarını da unutmayan Vodafone, Big Chefs ve Karafırın’da sunduğu avantajların yanı sıra, belirli sinema salonlarında 2. bileti hediye veriyor.

M. Sinan Kızıldağ: “KOBİ’ler ceplerinde kalan parayla verimliliklerini artırmaya odaklanıyor”

Türkiye'deki işletmelerin tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ettiklerini ve bu doğrultuda en faydalı ve hesaplı çözümleri sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, “Vodafone olarak işletmelerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra işletmelere sunduğumuz avantajlarla da iş süreçlerinde tasarruf yapma fırsatı veriyoruz. Bu doğrultuda Red Business tarifeleri ile sunduğumuz avantajlı servisleri bir yılda 345 bin kere kullanan işletmelerimiz toplamda 14.5 milyon TL tasarruf sağladı. Yoğun bir iş hayatı olan iş ortaklarımıza sunduğumuz bu avantajlarla, işletmelerimizin iletişim ve temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalarını asgariye indirip, ceplerinde kalan parayla firmalarının verimliliğini artırmaya odaklanmalarını hedefliyoruz. Sağladığımız maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de önemli bir katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde işletmelerin en büyük masraf kalemlerinden Ofis ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız Kırtasiye  ve Güvenlik Çözümü gibi kampanyaları sunmaya başlayacağız. Vodafone olarak her ölçekten işletmenin ihtiyaçlarına yönelik akıllı ve pratik çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
VodafoneDestekKOBİ
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