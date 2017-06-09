Vodafone'dan İstihdam Seferberliğine İletişim Desteği

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla abonelerini dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmayı hedefleyen Vodafone, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve ülke çapında yürütülen İstihdam Seferberliği kapsamında KOBİ’lere maliyet avantajı ve verimlilik artışı sağlayacak önemli bir adım atıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle Vodafone İş Ortağım çatısı altında hayata geçirilen kampanya ile KOBİ’lerin İstihdam Seferberliği kapsamında yeni istihdam ettikleri tüm çalışanlarına bir yıl boyunca ücretsiz iletişim desteği verecek olan Vodafone, bu sayede ekonominin can damarı olan KOBİ’leri yarına hazır hale getiriyor.

Kızıldağ: “Sektörde bir ilki gerçekleştirerek iletişim giderlerinde sağladığımız destek ile KOBİ’lerin nakit akışı yönetimini rahatlatmayı hedefliyoruz”

Türkiye ekonomisinin %95’ini oluşturan KOBİ’lere İstihdam Seferberliği kapsamında önemli bir rol düştüğünü belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, “Vodafone Türkiye olarak biz de, sunduğumuz ürün ve çözümlerle KOBİ’lerin verimliliklerini artırarak ayakta kalmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. KOBİ’leri en fazla dinleyen markalardan biri olarak, yaptığımız araştırmalar ile ihtiyaçlarına en uygun ve nokta atışı fırsatlar sunmaya özen gösteriyoruz. Yaptığımız son araştırmalarda KOBİ’lerin iş hacimlerini korumalarına rağmen yeni yatırım yapmalarının önünde nakit akışında yaşadıkları sıkıntının önemli bir bariyer olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni kampanyayla KOBİ’lerin işe yeni başlayan çalışanlarının iletişim ihtiyaçlarını bir sene boyunca ücretsiz karşılayarak, en önemli gider kalemlerinden iletişim giderlerinde önemli bir destek sağlamayı ve nakit akışı yönetimlerini bir nebze de olsa rahatlatmayı amaçlıyoruz. Nihai amacımız, sağladığımız bu destek ile daha fazla KOBİ’nin İstihdam Seferberliği’nde varlığını artırmasına vesile olup ülkemiz ekonomisindeki katma değerin yükselmesine katkıda bulunabilmek. Bu doğrultuda, dijital bağlantılı yaşamı kolay ve erişilebilir hale getiren çözümlerimizle KOBİ’lerin maliyetlerini azaltmaya ve verimliliklerini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

KOBİ’lerin gerek ekonomi, gerekse ihracat açısından en önemli ticari aktör olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ise “İhracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştiren KOBİ’lerimiz, aynı zamanda toplam istihdamın da yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor. Dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu istihdam seferberliğinde KOBİ’lerimize çok önemli bir görev düşüyor. TİM olarak biz de bu seferberlikte üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu konuda, Vodefone’un KOBİ’lere yönelik başlatmış olduğu iletişim seferberliği için kendilerini destekliyor, yürekten kutluyoruz. Bu verilen destek ihracatçı KOBİ’lerimize yeni işe alımlarda maliyet avantajı sağlayacak. Böylelikle, KOBİ’lerimiz hem istihdam artışına daha güçlü destek sağlayacak hem de maliyet avantajları sayesinde daha güçlü ihracat gerçekleştirecek. Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017’de Hükümetimizin ve Vodafone gibi değerli firmaların sunduğu destek ve hizmetler ekonomimiz ve ihracatımızın can suyu olacak.” dedi.

Tarife içeriği ister dakika ister internet olarak kullanılabiliyor

İletişim teknolojilerinin gücüyle KOBİ’lerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler sunmayı sürdüren Vodafone, KOBİ’lerin yeni istihdam ettikleri çalışanlarına Vodafone Dönüşen Tarife’yi bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunuyor. KOBİ’lerin istihdam seferberliği kapsamında işe aldıkları ve SGK belgesi olan çalışanlarını kapsayan kampanya, 1 yıl boyunca devam edecek. Dönüşen Tarife ile tarifedeki her 1 dakika 1 MB olarak mobil internete dönüştürülebiliyor.

Tarife içeriğini ister dakika ister internet olarak kullanabilecek KOBİ’ler, iletişim maliyetlerinde ek bir masraf yaratmadan tüm çalışanlarının gerektiğinde internet kullanabilmesini sağlıyor.