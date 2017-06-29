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Vodafone, bayramda Türkiye'nin dört bucağını birleştirdi

Vodafone aboneleri, arife günü ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günde yaklaşık 868 milyon dakika ses, 533 milyon SMS ve 7,2 milyon GB mobil internet kullanımıyla yeni bir rekora imza attı. Bu yıl da mobil internet üzerinden bayramlaşmayı tercih eden Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.

Vodafone, bayramda Türkiye'nin dört bucağını birleştirdi

Vodafone aboneleri, arife günü ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günde yaklaşık 868 milyon dakika ses, 533 milyon SMS ve 7,2 milyon GB mobil internet kullanımıyla yeni bir rekora imza attı. Bu yıl da mobil internet üzerinden bayramlaşmayı tercih eden Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:11
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Vodafone, bayramda Türkiye'nin dört bucağını birleştirdi

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, bu yıl da Ramazan Bayramı’nda abonelerine özgürce ve doyasıya iletişim kurmanın keyfini yaşattı. Türkiye genelinde 22,8 milyon abonesi bulunan Vodafone’un Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone’lu aboneler arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde yaklaşık 868 milyon dakika konuştu, 533 milyon SMS attı ve 7,2 milyon GB mobil internet kullandı. Ramazan Bayramı’nı mobil internet üzerinden bayramlaşarak geçiren Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, odağına müşteri memnuniyetini yerleştirdiğimiz faaliyetlerimizle, Türkiye’nin dört bucağında abonelerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bugün 81 ilde 10 bini aşkın iletişim noktasıyla Türkiye’nin en geniş 4.5G kapsamasını sunan operatörüz. Mart 2017 itibariyle 22,8 milyon mobil müşterimizin 9 milyonu 4.5G kullanıcısı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun son raporuna göre, Türkiye’de 4.5G’yi aktif kullananların %41’i Vodafone’lu. Her bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda da özellikle 4.5G teknolojisindeki kapsama gücümüzle abonelerimizin iletişimini kolaylaştırdık. Abonelerimiz 868 milyon dakika konuştu, 533 milyon SMS attı ve 7,2 milyon GB mobil internet kullandı. Bu tablo, 4.5G gibi genişbant teknolojilerinin günlük hayatımızdaki önemini göstermesi bakımından değer taşıyor. Bu vesileyle, tüm halkımızın geçmiş bayramını kutluyoruz.”

Vodafone ile bayramda sınırlar ortadan kalktı

Vodafone’lular bayram boyunca Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan sevdikleriyle bol bol konuştu, mesajlaştı ve veri alışverişinde bulundu. Buna göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Adana, İzmir, Şırnak, Konya, Gaziantep, Zonguldak ve Kahramanmaraş olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Konya, Kütahya, Adana, Şırnak, Zonguldak, Gaziantep ve Kahramanmaraş olarak gerçekleşti. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Kocaeli, Muğla, Konya, Adana ve Şanlıurfa şeklinde sıralandı.

Yurtdışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Afganistan, Fransa, Hollanda, İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan, Kamerun ve Avusturya olurken, en çok SMS de İngiltere, KKTC, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avusturya, Azerbaycan, Hollanda, Rusya Federasyonu ve Belçika’ya gönderildi.

Vodafone Red aboneleri de yurtiçi ve yurtdışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran “Her Şey Dâhil Pasaport” hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 64 ülkede tıpkı Türkiye'deymiş gibi bayram süresince özgürce kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
VodafoneTürkiyeBayramAbone
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