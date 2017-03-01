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Verginin yüzde 45'i İstanbul'dan

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bayrakdar, "Geçen yıl Türkiye'de toplanan vergilerin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi başkanlığı dahil, yüzde 44,5'i İstanbul'dan toplandı." dedi.

Verginin yüzde 45'i İstanbul'dan

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bayrakdar, "Geçen yıl Türkiye'de toplanan vergilerin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi başkanlığı dahil, yüzde 44,5'i İstanbul'dan toplandı." dedi.

01 Mart 2017 Çarşamba 16:41
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Verginin yüzde 45'i İstanbul'dan

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Vergi Haftası dolayısıyla düzenlediği "Vergi Uygulamalarında e-Dönüşüm" konulu panel Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in katılımıyla yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, Vergi Uygulamalarında e-Dönüşüm ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Bu yıl Vergi Haftası kapsamında okullarda eğitim yapılacağını, diğer yandan da öğrencilerin vergi dairelerine ziyaretlerde bulunacağını söyleyen Bayrakdar, kurum içi eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

"e-Uygulamaları her zamankinden fazla kullanmaya başladık"

Bütçe harcamalarının sağlıklı şekilde finanse edilebilmesi için herkesin kazancının vergisini eksiksiz ödemesi gerektiğini anlatan Bayrakdar, Vergi Haftası etkinlikleriyle toplumda vergi farkındalığını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın daireye bağlı 58 vergi dairesi ve 8 bin 500 çalışan ile 1 milyon 502 bin mükellefe hizmet verdiğini aktaran Bayrakdar, "Geçen yıl Türkiye'de toplanan vergilerin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi başkanlığı dahil, yüzde 44,5'i İstanbul'dan toplandı. Yine Türkiye genelinde yapılan iadelerin yüzde 50'si İstanbul'dan yapıldı. Dolayısıyla çok yoğun bir işlem hacmine sahibiz." bilgilerini verdi.

Bayrakdar, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak geçen yıl 1 milyon 980 bin ihbarname, 4 milyon 864 bin ödemeyi düzenledikleri örneğini vererek, "Mükelleflerimiz nezdinde 589 bin adet yoklama yaptık. Yine 746 bin adet takdir komisyonu kararı çıkarttık. İdare olarak bu büyüklükleri sağlıklı bir şekilde yürütmek için e-uygulamaları her zamankinden fazla kullanmaya başladık." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Vergi DairesiVergiBekir Bayrakdar
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