'Verginin yüzde 22'si İstanbul'dan'

İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi (BMVD) Başkanı Bülent Sarıgül, Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen Vergi Suçları Paneli'nin açılış konuşmasını yaparak kurumunun faaliyet ve vergi suçlarına ilişkin bilgiler verdi.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 2007'nin başında ihtiyaç üzerine faaliyete geçtiğini hatırlatan Sarıgül, "Dairemiz 500 mükellefle faaliyete geçmişti, daha sonra 350 mükellefin de gelmesiyle şu anda 800 civarında mükellef sayımız var. Türkiye'de toplanan vergilerin de yüzde 22 civarında bir rakamını Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin mükellefi olan 800 mükelleften alıyoruz. Vergi daireleri tarafından toplanan vergilerle kıyasladığımızda da bu yüzde 25'in üzerine çıkabiliyor." bilgilerini verdi.

"Kaçakçılık Suçları hep ön plandadır"

Vergi suçlarının cezalardan bağımsız düşünülemeyeceğini aktaran Sarıgül, vergi suçlarının Vergi Usül Kanunu'nyla düzenlendiğini kaydetti.

Vergi Usül Kanunu'ndaki suç ve cezalara baktığımızda vergi ziyaı doğuran fiiller, usülsüzlük cezaları var ama suç deyince en önemlisi bizim 359 dediğimiz, Vergi Usül Kanunu madde 359 dediğimiz Kaçakçılık Suçları hep ön plandadır. Uygulamada da hep bunlarla uğraşırız. Vergi ziyaı fiilinin yaptırımı sonuçta parasaldır, farklı ceza miktarları vardır, uzlaşması, yargısı bellidir. Ancak hürriyeti bağlayıcı cezalar bağlamında 359 ve müteakip maddelerimiz vardır."

"Vergi cezaları konusunda bir tezat her daim var"

Paneli organize eden İstanbul Vergi Merkezi'nin (İVM) başkanı Prof. Dr. Hakan Üzeltürk ise Türk vergi hukukunda çeşitli sorunlar bulunduğunu anlatarak, "Vergi Usül Kanunu'nun tasarısı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı, 'Biz kabahatler kanununu dikkate almayacağız, vergi suçları olarak devam edeceğiz.' açıklamasıyla şu anda nasıl bir ayrım yapılacağı bir parça netleşmiş durumda ama vergi cezaları konusunda bir tezat her daim var." ifadelerini kullandı.

Eski Danıştay Başsavcısı Turgut Candan da vergi cezalarında güncel sorunlara ilişkin, "Kabahatler Kanunu ve Usül Kanunu'nun uyuşmazlığını çözersek vergi cezaları alanında sorunların çoğunu çözeriz. Anayasanın 38. maddesi ve 210 sayılı Vergi Usül Kanunu. Bir de Gümrük Kanunu'nun en son trendler göz önünde bulunarak dönemin uygulamalarına göre yeniden düzenlenmesi önem taşımaktadır." diye konuştu.