Vergi ödemelerinin yarısından fazlası internetten

İSTANBUL - Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemelerinin yapıldığı ocak ayında, kamu-vergi ödemeleri sektöründe kartlarla 2,8 milyar liralık ödeme gerçekleşirken, bu tutarın yarısından fazlası internet ödemesi yoluyla sağlandı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ocak ayı verilerinden derlenen bilgilere göre, Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödendiği ayda, bu ödemeleri kapsayan "Kamu-Vergi Ödemeleri" sektöründe kredi kartlarıyla 2,8 milyar liralık ödeme yapıldı.

Bu değer 2016 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 37 büyümeye denk gelirken, toplam kredi kartı ödemeleri içindeki vergi ödemelerinin payı yüzde 5,1'den yüzde 6,3'e yükseldi. Bu artış kullanıcıların kredi kartlarını, bütçelerini daha verimli yönetebilmek için zorunlu ödemelerde (vergi, sigorta, BES...) daha etkin kullandığı bir ödeme aracı olarak konumlandırdığını gösteriyor.

İnternetten yapılan kartlı ödemeler incelendiğinde kamu ve vergi ödemelerinin yüzde 55'inin internetten yapıldığı görülüyor. 1,6 milyar liralık ödeme tutarı ile "Kamu-Vergi Ödemeleri" sektörü, ocak ayında internetten en fazla ödeme yapılan sektör oldu.

Kredi kartları ile yapılan kamu ve vergi ödemelerinde ortalama tutar 416 lira olurken, 2,8 milyar liralık ödemenin yüzde 59'luk (1,7 milyar TL) bölümünde kart sahipleri taksit avantajından faydalandı.

Nakitsiz ödemeler yolunda olumlu gelişme

27 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla kart borcunu ödeyemediği için kara liste olarak anılan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi kayıtlarında yer alan milyonlarca kişi tekrar finansal sisteme dönebilecek.

Yapılan düzenleme ile gecikmedeki borçların geciken kısmının altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar bu kişilerin kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı başvurularında TBB Risk Merkezindeki olumsuz kayıtlarını dikkate almayabilecek.

2016 yılında hane halkı tüketimi içerisinde kartlı ödemelerin payı yüzde 40'a ulaşmış olmasına rağmen nakit ekonomisiyle dönen önemli bir potansiyel söz konusu bulunuyor.

Geçmişte yaşanan dönemsel sıkıntılar nedeniyle sistem dışına çıkmak zorunda kalanlar nakit ödemelere yönelirken, yapılan düzenlemenin ardından ödemelerini nakitle yapmaya başlayan bu kişilerin, tekrar finansal sisteme girebilecek olması nakitsiz ödemeler yolunda olumlu bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Sevgililer Günü'nde en fazla artış kuyumculuk sektöründe yaşandı

Sevgililer gününü içeren 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde, ayın bir önceki haftasına göre yüzde 70 artışla kuyumculuk harcamaları en fazla artış gösteren sektör oldu.

Bu sektörü yüzde 34 artışla araba kiralama, yüzde 15 artışla elektronik eşya, yüzde 10 artışla sağlık ürünleri/kozmetik takip etti.

Öte yandan 14 Şubat işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. 14 Şubat'ta en fazla işlem saat 18.00-19.00 arasında gerçekleşirken, en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 17:54 olarak kayıtlara geçti.

Sevgililer Günü haftasında sektörel kartlı ödeme tutarı incelendiğinde en fazla harcamanın 719 milyon lira ile elektronik eşya sektöründe gerçekleştiği görüldü. Bu sektörü 427 milyon lira ile sağlık ürünleri-kozmetik ve 271 milyon lira ile kuyumculuk izledi.