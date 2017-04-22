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Vergi indirimleri 'çifte kumrulara' yaradı

Beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkul sektörüne yönelik vergi düzenlemelerinin yanı sıra çeyiz ve konut hesabı uygulamaları, evlenecek genç çiftlere önemli destek sağlıyor.

Vergi indirimleri 'çifte kumrulara' yaradı

Beyaz eşya, mobilya ve gayrimenkul sektörüne yönelik vergi düzenlemelerinin yanı sıra çeyiz ve konut hesabı uygulamaları, evlenecek genç çiftlere önemli destek sağlıyor.

22 Nisan 2017 Cumartesi 12:13
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Vergi indirimleri 'çifte kumrulara' yaradı

Maliye Bakanlığının 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldığı beyaz eşya ile mobilyaya dönük vergi indirimleri, evlenecek çiftlerin yuva kurmak için ayırdığı bütçeye destek sağlarken, bazı tüketicilerin de alacakları mobilya ya da beyaz eşyada bir üst segmenti tercih etmelerine imkan tanıdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, mobilya sektöründeki KDV düzenlemesi 10 bin liralık mobilyaya yaklaşık 500-bin lira, 50 bin liralık mobilyaya 2 bin 500-5 bin lira arasında yansıdı.

Beyaz eşya sektöründe ise ÖTV indirimi ve firmaların kendi kampanyalarının etkisiyle, düzenleme öncesi alt kategoride 879 lira olan bir çamaşır makinesinin fiyatı 829 liraya, üst segmentte yer alan bir çamaşır makinesinin fiyatı ise 3 bin 749 liradan 3 bin 509 liraya düştü.

Öte yandan bin 59 lira olan alt segment bir buzdolabının fiyatı söz konusu ÖTV indiriminin ardından bin 49 liraya, 4 bin 439 lira olan üst segment bir buzdolabının fiyatı ise 4 bin 409 liraya geriledi.

Bulaşık makinelerinde de söz konusu düzenlemelerden sonra alt özelliklerdeki bir üründe fiyatlar 799 liradan 749 liraya, üst kategoride de 2 bin 759 liradan 2 bin 549 liraya indi.

Senenin başında alt segment bir fırınlı ocağın fiyatı 749 lira iken martta 729 liraya, üst segmentte değerlendirilen söz konusu bir ürünün fiyatı da bin 799 liradan bin 729 liraya indi.

İndirimlerin küçük ev aletlerinin fiyatlara yansıması da ortalama yüzde 10'u buldu.

Devlet çeyiz ve konut hesabı ile çiftlere yuva kuruyor

Tapu harcının düşürülmesi ve damga vergisinin sıfırlanmasıyla da yeni ev alacaklar avantajlı duruma geldi. Hükümetin uygulamaya koyduğu konut hesabıyla en az 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapan çiftler, konut edinim tarihindeki birikiminin yüzde 20'sine (15 bin lirayı geçmeyecek şekilde) kadar devlet katkısına hak kazanıyor.

Devlet katkısından yararlanma imkanı sunulan ve birikim yapmayı sağlayan çeyiz hesabına da şubat itibarıyla yaklaşık 30 bin 200 kişi müracaat etti. Bu hesapla, ödemesini 3-4 yıl düzenli yapanlara, 4 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde hesaptaki birikimlerinin yüzde 15'i kadar devlet katkısı sağlanıyor. 5 yıl veya daha uzun süre ödeme yapanlara da 5 bin lirayı aşmamak koşuluyla birikimlerinin yüzde 20'si kadar devlet katkısı veriliyor. Çiftler, hesabın açılış tarihinde bir defaya mahsus üst sınırı aşan miktarda para yatırabiliyor. Yuva kuracak gençlere sağlanan bu imkanın ilk ödemesi 2019'da yapılacak.

AA

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Maliye BakanlığıVergi IndirimleriVergiÖTVÖTV Indirimi
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