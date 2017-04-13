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'Vergi indirimiyle piyasadaki canlılık eylül sonuna kadar sürecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Vergi indiriminin yansımaları gayet olumlu ve pozitif olmuştu piyasanın canlanması noktasında. İnşallah bu canlılık eylül ayı sonuna kadar da devam edecek." dedi.

'Vergi indirimiyle piyasadaki canlılık eylül sonuna kadar sürecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Vergi indiriminin yansımaları gayet olumlu ve pozitif olmuştu piyasanın canlanması noktasında. İnşallah bu canlılık eylül ayı sonuna kadar da devam edecek." dedi.

13 Nisan 2017 Perşembe 11:09
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'Vergi indirimiyle piyasadaki canlılık eylül sonuna kadar sürecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkcimobilya ve beyaz eşyada vergi indiriminin uzatılmasının piyasadaki canlılığı eylül sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

Bakan Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın mobilya ve beyaz eşya sektöründe vergi indiriminin eylül ayı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin açıklamasının esnaf tarafından büyük sevinçle karşılandığını söyledi.

Esnafın, vergi indirim süresinin uzatılmasını beklediğini ifade eden Tüfenkci, "Özellikle esnaf kesiminin beklediği, istediği bir tedbirdi. Bildiğiniz gibi biz beyaz eşyadaki ÖTV'yi de indirmiştik. Bu süreyi uzattık şimdi. Vergi indiriminin yansımaları gayet olumlu ve pozitif olmuştu piyasanın canlanması noktasında. İnşallah bu canlılık eylül ayı sonuna kadar da devam edecek." diye konuştu.

"Küçük esnaf için çok önemli düzenleme"

Bakan Tüfenkci, esnafın borç ve vergilendirmelerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme yaptıklarını hatırlattı.

Bu düzenlemelerin ardından esnafın kendilerine sorunlarını ilettiğini aktaran Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Maliye Bakanlığımız ile onların da bu haktan yararlanması noktasında düzenlemeyi hayata geçirdik. İnşallah bu 2016 yılının ekonomik anlamdaki olumsuzluğunu bir nebze olsun giderecek, 2017'ye daha canlı ve güçlü bir şekilde başlayan piyasaların yıl sonuna kadar bu şekliyle devam etmesi noktasında, özellikle de küçük esnaf noktasında çok önemli düzenlemeler diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciMobilya ve beyaz EşyaVergi IndirimiÖTV
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