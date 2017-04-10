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"Vergi indirimi ekonomiyi canlandıracak"

Maliye Bakanı Ağbal, mobilya, beyaz eşya ve konut sektöründeki vergi indirimine dair, "Yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak." dedi.

"Vergi indirimi ekonomiyi canlandıracak"

Maliye Bakanı Ağbal, mobilya, beyaz eşya ve konut sektöründeki vergi indirimine dair, "Yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak." dedi.

10 Nisan 2017 Pazartesi 12:01
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"Vergi indirimi ekonomiyi canlandıracak"

Maliye Bakanı Naci Ağbalmobilya, beyaz eşya ve konut sektöründeki vergi indirimine dair yaptığı açıklamada,"Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi biz bunu 30 Eylül tarihine uzatıyoruz, bu durumda yaptığımız hesaplamalara göre, bunun vergi gelirlerine net olarak 800 milyon civarında bir etkisi olacak. Ben inanıyorum ki bu mobilya, beyaz eşya ve ve konut sektöründe yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak, hem istihdam sağlayacak hem üretimi artıracak hem de piyasada yüzleri güldürecek ve bunun işaretlerini de alıyoruz. Bu bakımdan piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci AğbalVergi Indirimi
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