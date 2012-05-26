Veliköy'de kat karşılığı inşaat

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Belediye Başkanlığı, 32 bin 694 metrekarelik arsa üzerine yaklaşık 21 milyon lira muhammen bedelle inşaat yaptıracak.

Veliköy Belediye Başkanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyurusuna göre, belediyenin Sanayi Mahallesinde bulunan arsası üzerine kat karşılığı inşaat yapılması işi, ''kapalı teklif usulü'' ile ihale edilecek.

Muhammen bedeli 21 milyon 45 bin 300 lira olarak belirlenen ihale, 6 Haziran 2012 günü saat 15.00'de Veliköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odasında yapılacak.

İhale için 631 bin 359 lira tutarında geçici teminat, 1 milyon 262 bin 718 lira tutarında da kesin teminat bedeli ödenecek.

İhale dokümanı, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir ve aynı yerden 200 lira karşılığında temin edilebilir.



