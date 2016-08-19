Vatandaş yılda en fazla 3 araç satabilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılması planlanan düzenlemeye göre vatandaşlar yılda 3'ten fazla ikinci el araç satışı yapamayacak. İkinci el araç satışı yapan işletmeler, taşıta ilişkin ekspertiz raporu alacak ve bir kopyasını alıcıya teslim edecek. Ayrıca, 10 yaş veya iki yüz bin kilometrenin altındaki taşıtların motor ve şanzıman gibi önemli parçalara, satışı yapan veya satışa aracılık eden işletmelerce garanti verilecek.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandı.

Taslağa göre, ikinci el taşıt ticaretinin yalnızca bu işle ilgilenen tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılması hedefleniyor.

Bu işle uğraşmayan vatandaşlar bir yılda üçten fazla ikinci el araç satışı yapamayacak. İkinci el taşıt ticareti yapmayan esnaf ve sanatkarlar ile tacir olmayan özel hukuk tüzel kişilerinin ise bir yıl içinde 3'ten fazla ikinci el taşıt satışı yapabilmeleri, bu taşıtların en az 3 yıldır kendileri adına tescilli olması şartına bağlanıyor. Böylece ikinci el taşıt ticaretindeki kayıt dışı faaliyetler ile vergi kayıplarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Ekspertiz raporu ile taşıt bilgileri şeffaflaşacak

Taslakta, satışa sunulan taşıtın üzerinde, taşıtı tanıtıcı bilgilerin yer aldığı "tanıtım kartı" bulundurulması öngörülüyor.

Ayrıca, işletmeler satılacak taşıta ilişkin ekspertiz raporu alacak ve bir kopyasını alıcıya teslim edecek. Böylece taşıtın durumuna ilişkin tüm bilgilere sahip olacak tüketiciler, bu bilgilerin gerçek olup olmaması konusunda endişe taşımayacak.

İkinci el taşıtlara garanti

10 yaş veya iki yüz bin kilometrenin altındaki taşıtların motor ve şanzıman gibi önemli parçaları, satışı yapan veya satışa aracılık eden işletmenin garantisi altında olacak. Söz konusu garanti, satıştan itibaren 6 ay veya 10 bin kilometre boyunca geçerli olacak.

Garanti süresinde oluşan arızalar, işletme tarafından 3 ay içinde giderilecek ve araç sahibine arıza süresince kullanılmak üzere ücretsiz ikame bir taşıt verilecek.

Galerilere ve taşıt pazarlarına yeni standartlar

Vatandaşlar tarafından "galeri" olarak adlandırılan ikinci el taşıt ticareti yapılan işletmelerin, toplu işyerlerinin ve ikinci el taşıt pazarlarının fiziksel şartları belirlenecek.

Söz konusu işletmelerin taslakta belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek. Şartları taşımadığı belirlenen işletmelere ruhsat verilmeyecek.

Noterler tarafından ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmeler adına yapılan satışlarda yetki belgesi, vekaleten yapılan satışlarda ise satış sertifikası ve adına satış yapılan işletmenin yetki belgesi aranacak. Bu belgeler olmadan satış yapılamayacak.

Vatandaşlarca bir yıl içinde asaleten veya vekaleten yapılan üçüncü satıştan sonraki satışlarda ise yetki belgesi ve satışı yapan kişi adına düzenlenmiş satış sertifikası aranacak. Söz konusu belgeler olmadan satış gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan taslakta ikinci el taşıt ticareti yapacakların her bir işletmesi için yetki belgesi alma zorunluluğu gerekecek. Yetki belgesi alınabilmesi ise ilgili kişilerin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması, müflis olmaması, hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan hüküm almaması ile satış sertifikasına sahip olması şartlarına bağlanıyor. Söz konusu belgenin alınmasında, ikinci el taşıt ticaretinin yapıldığı işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlükleri yetkili olacak.

Bu işletmelerde çalışan satış personellerine de gerekli eğitim ve sınav şartlarını sağlaması koşuluyla "satış sertifikası" alma zorunluluğu getirilecek.

Taslak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen görüşlerin değerlendirilmesinin ardından en kısa sürede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilecek.