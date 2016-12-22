Kayseri'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'ın çağrısı sonrası kentin ekonomisinin nabzının attığı Kazancılar çarşısındaki

döviz

bürolarına akın eden vatandaşlar, ellerinde bulunan dövizi

Türk lirası

na çevirerek ekonomiye katkı sağlıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını sektörün içinde yer alan esnaf ve vatandaşların olumlu karşıladığını ve bunun yansımalarını yakından gördüklerini söyledi.

Bu gelişmeye Kayserili vatandaşların da kayıtsız kalmadığını vurgulayan Gülsoy, "Cumhurbaşkanı'nın söylediğini olumlu karşılıyoruz ve bunun da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda Kayseri, Cumhurbaşkanı'mızın bu çağrısına duyarsız kalmadı. İki gündür yoğun şekilde döviz bozduran vatandaşlarımız var. Çarşımızda da aynı şekilde döviz bozdurmaya geliyorlar." dedi.

15 Temmuz'da darbecilere karşı oluşan milli iradeyi şimdi de ekonomik alanda görüldüğünü ifade eden Gülsoy, şunları kaydetti:

"Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin milli parası olan lira kullanılmalı. Duyarlı vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı'mızın söyledikleri üzerine dövizlerini bozduruyor. Tabii ki devletimize sahip çıkmamız lazım. Bu devlet bizim. Cumhurbaşkanımıza, devletimize destek vermek için nasıl 15 Temmuz'dan sonra milli irade oluştuysa şu anda da ekonomik bir birlik oluşmalı. Ekonomik bir milli seferberlik olmalı düşüncesiyle vatandaşlarımız avro ve ve dolarlarını bozdursun."

'Şu anda piyasada 400 bin avroluk bir sirkülasyon oluyor'

Kayseri'de bir döviz bürosu sorumlusu Serkan Türkmençekiç de vatandaşların Cumhurbaşkanı'nın çağrısı ile dövizlerini Türk lirasına çevirip ekonomiye katkıda bulunduğunu söyledi.

Özellikle son birkaç gündür yoğunluk yaşadıklarını belirten Türkmençekiç, "Herkes dövizini Türk lirasına çevirsin, devletimize, milletimize katkıda bulunsun. Şu anda piyasada 400 bin avroluk bir sirkülasyon oluyor. Yani günlük yaklaşık 10 milyon lira bazında bir sirkülasyon oluyor." diye konuştu.

Finans uzmanı İhsan Gülderdi ise Kazancılar çarşısında faaliyet gösteren döviz büroları ve sarraflarda yoğunluk yaşandığını belirtti.

"Üç kere gelip elimdeki doları bozdurdum"

Esnaf Şakir Buğday da Cumhurbaşkanını çok sevdiğini ve çağrısı üzerine elindeki tüm dövizi bozdurduğunu belirterek, "Ben esnafım, pazarcılık yapıyorum. Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısına da candan katılıyorum. Umreye gitmek için para biriktiriyordum ve dövizde duruyordu, bozdurdum ve şimdi de altın aldım. Üç kere gelip, elimdeki doları bozdurdum." şeklinde konuştu.

Tayfur Kantekin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine elinde bulunan avroyu bozdurduğunu kaydetti.

AA