Vatandaş barışmaya devam ediyor

ANKARA - Bakan Şimşek, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun'dan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin borçlarının yeniden yapılandırıldığını ve bu kapsamda, yaklaşık 39 milyar 438 milyon liralık borcun yeniden yapılandırıldığını hatırlattı.



Mayıs sonu itibarıyla, 16 milyar 983,2 milyon lira tahsil edildiğini belirten Şimşek, ''Yeniden yapılandırmada gerçekleştirilen tahsilat, vatandaşımızın, devletiyle barışmaya devam ettiğini gösteriyor'' dedi.

Şimşek, yedinci taksit itibarıyla 910 milyon 431 bin lira kaynak sağlandığını da belirtti.

