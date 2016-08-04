Vatandaş 10,8 milyar dolarlık döviz sattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından geçen iki haftada yabancı para mevduatının yüzde 6,2 düşüşle 163,3 milyar dolara gerilemesi dikkati çekerken, bu durum vatandaşların söz konusu dönemde 10,8 milyar dolarlık döviz sattığını ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, FETÖ darbe girişiminin ardından 15-29 Temmuz döneminde mevduat bankaları ve katılım bankalarında toplam yabancı para (YP) mevduatının dolar bazında sert düşüş kaydettiği görüldü.

YP mevduat iki haftalık dönemde yüzde 6,2 azalışla 174 milyar 120 milyon dolardan 163 milyar 295 milyon dolara geriledi. Böylece yabancı para mevduatı iki haftalık süreçte 10 milyar 825 milyon dolar azaldı.

Öte yandan, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 29 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 749 milyon 945 bin lira azaldı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 548 milyar 511 milyon 196 bin liradan 1 trilyon 545 milyar 761 milyon 251 bin liraya indi.

Toplam kredi hacmi, 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,18 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,54 yükseldi.

Verilen kredilerin 1 trilyon 509 milyar 980 milyon 413 bin lirası mali olmayan kesime, 35 milyar 780 milyon 838 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.