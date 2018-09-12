Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92389
ALTIN
247.019
DOLAR
6.4333
STERLİN
8.3651
EURO
7.4548
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin
Pul biberin lezzet sırları
Pul biberin lezzet sırları
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı

Varlık Fonu'nun yönetimi belirlendi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Müdürü ise Sönmez oldu.

Varlık Fonu'nun yönetimi belirlendi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Müdürü ise Sönmez oldu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:41
0 Okunma
Varlık Fonu'nun yönetimi belirlendi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin yapısı ve işleyişine ilişkin esaslarda yapılan değişiklikle şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olacağı, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin Cumhurbaşkanınca başkan vekili olarak görevlendirilebileceği bildirildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdürün ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aranan şartları taşıyacağı belirtilen kararın, bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği bilgisi verildi.

Ayrıca yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yönetim Kurulu ve Genel Müdür atamaları da açıklandı.

Buna göre, Başkan Vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak atanırken, Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez diğer yönetim kurulu üyeleri şeklinde belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Genel Müdürlüğüne ise Zafer Sönmez getirildi.

Zafer Sönmez

Zafer Sönmez, 1974'te Düzce'de doğdu.

Kariyerine 1997'de İnterbank'ta başlayan Sönmez, 2000-2003'te Dışbank'ta, 2004'te ise MNG Bank'ta çalıştı.

Sönmez, 2005-2010 döneminde ABN AMRO Bank İstanbul Şubesi'nde Portföy Yönetimi ve Kurumsal Bankacılık departmanlarında müdür, 2010-2011'de Royal Bank of Scotland'ın İstanbul Şubesi'nde kurumsal bankacılık direktörü olarak görev yaptı.

Malezya'da 2012 ve 2013 yıllarında Khazanah Nasional Berhad'da Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'daki yatırımlardan sorumlu Kıdemli Müdür olarak çalışan Sönmez, Ekim 2013'te Khazanah Turkey Regional Office'in kuruluşunda görev aldı.

Sönmez, halen Khazanah Turkey Regional Office'teki görevini yürütürken, Temmuz 2017'den itibaren Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika yatırımlardan sorumlu olarak çalışmakta ve Khazanah Afrika Takımı'na liderlik etmektedir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Sönmez, evli ve 1 çocuk babasıdır.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Varlık FonuCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanVarlık Fonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Velilere 'okul alışverişi' uyarısı
Velilere 'okul alışverişi' uyarısı
İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan
İhracat kredilerinin yarısı Eximbank'tan
THY ve IOM uzun dönemli ortaklık anlaşması imzalandı
THY ve IOM uzun dönemli ortaklık anlaşması imzalandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Eylem planını üreticinin yükünü azaltmak için hazırladık
Eylem planını üreticinin yükünü azaltmak için hazırladık
'İstanbul'daki 3 AVM'de mağazalar iki saat geç açıldı'
'İstanbul'daki 3 AVM'de mağazalar iki saat geç açıldı'
Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi açıklandı
Merkez Bankası eylül ayı beklenti anketi açıklandı
Bağımsız GSYH geçen yıl yüzde 7,4 arttı
Bağımsız GSYH geçen yıl yüzde 7,4 arttı
Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme karnesi 'pekiyi'
Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme karnesi 'pekiyi'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ