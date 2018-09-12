Varlık Fonu'nun yönetimi belirlendi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin yapısı ve işleyişine ilişkin esaslarda yapılan değişiklikle şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olacağı, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin Cumhurbaşkanınca başkan vekili olarak görevlendirilebileceği bildirildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdürün ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde aranan şartları taşıyacağı belirtilen kararın, bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği bilgisi verildi.

Ayrıca yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yönetim Kurulu ve Genel Müdür atamaları da açıklandı.

Buna göre, Başkan Vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak atanırken, Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez diğer yönetim kurulu üyeleri şeklinde belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Genel Müdürlüğüne ise Zafer Sönmez getirildi.

Zafer Sönmez

Zafer Sönmez, 1974'te Düzce'de doğdu.

Kariyerine 1997'de İnterbank'ta başlayan Sönmez, 2000-2003'te Dışbank'ta, 2004'te ise MNG Bank'ta çalıştı.

Sönmez, 2005-2010 döneminde ABN AMRO Bank İstanbul Şubesi'nde Portföy Yönetimi ve Kurumsal Bankacılık departmanlarında müdür, 2010-2011'de Royal Bank of Scotland'ın İstanbul Şubesi'nde kurumsal bankacılık direktörü olarak görev yaptı.

Malezya'da 2012 ve 2013 yıllarında Khazanah Nasional Berhad'da Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'daki yatırımlardan sorumlu Kıdemli Müdür olarak çalışan Sönmez, Ekim 2013'te Khazanah Turkey Regional Office'in kuruluşunda görev aldı.

Sönmez, halen Khazanah Turkey Regional Office'teki görevini yürütürken, Temmuz 2017'den itibaren Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika yatırımlardan sorumlu olarak çalışmakta ve Khazanah Afrika Takımı'na liderlik etmektedir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Sönmez, evli ve 1 çocuk babasıdır.