TORONTO

Kanada-Türkiye İş Konseyinin (CTBC) yıllık toplantısı, konseyin yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanlığı ve Ontario Ticaret Odası ortaklığında Toronto kentinde yapıldı.

Toplantının sabah oturumuna katılan konuşmacılar, Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ilişkilerin tarihçesi ve gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye iş yapmaya açık ve hazır"

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, toplantıda yaptığı konuşmada, Kanada ile Türkiye'nin uluslararası birçok organizasyonda müttefik olmalarının yanı sıra pek çok ortak değeri de paylaştıklarını söyledi.

Kanadalı girişimcilere çağrıda bulunan Vardan, "Kanadalı firmalar, Türk ortakları ile Türkiye'de birlikte iş yapabilecekleri gibi aynı ortaklıkla çevremizdeki ülkelerde de iş ortaklıkları gerçekleştirebilirler. Sizlere mesajım çok açık; Türkiye iş yapmaya açık ve hazır." ifadelerini kullandı.

AA