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Van'da bal üretiminde 400 ton artış

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Görentaş, "İlimizde 155 bin kovan var. Geçen yıl 2 bin 400 ton, bu yıl 2 bin 800 ton bal üretimi yaptık." dedi."

Van'da bal üretiminde 400 ton artış

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Görentaş, "İlimizde 155 bin kovan var. Geçen yıl 2 bin 400 ton, bu yıl 2 bin 800 ton bal üretimi yaptık." dedi."

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:41
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Van'da bal üretiminde 400 ton artış

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Görentaş, kentte bal üretiminde geçen yıla göre 400 ton artış sağlandığını bildirdi.

Görentaş, yaptığı açıklamada, Van'ın, Türkiye'nin bal ihtiyacının yüzde 3'ünü karşıladığını söyledi.

Özellikle bu yıl bal üretiminde gözle görülür artış yaşandığını belirten Görentaş, "İlimizde 155 bin kovan var. Geçen yıl 2 bin 400 ton, bu yıl 2 bin 800 ton bal üretimi yaptık. Bu artışta havanın güzel gitmesinin etkisi oldu." dedi.

Görentaş, Van balının, meralarda üretildiği için kaliteli olduğunu anlattı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının arıcılığa büyük destek verdiğini ifade eden Görentaş, şunları kaydetti:

"Geçen dönemlerde bal üreticilerimize, bal ürünlerine ve bal kesme malzemelerine yüzde 50 hibe programımız gerçekleşti. Bölgemiz bu anlamda hayvancılık ve arıcılık açısından önemli bir konumda. Arıcılığı geliştirdiğimiz zaman bölge halkının gelir seviyesi de artacak. Bu anlamda vatandaşlarımızın arıcılığa yönelmesini istiyoruz."

"Arıcılar için 2017 sezonu çok verimli oldu"

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ise kentte arıcıların son 10 yılın en verimli sezonunu geçirdiğini vurguladı.

İl genelinde bin kişinin arıcılıkla uğraştığını anlatan Tandoğan, "Arıcılık sektörünün önü açık. Bu konuda devletimizin desteği biraz daha artarsa inanılmaz bir yükseliş yaşayacağız." dedi.

Van'da özellikle Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde bal üretiminin yoğun yapıldığını ifade eden Tandoğan, şöyle konuştu:

"Bitkilerin çok yoğun olduğu coğrafyalarda bal üretimimizi yapıyoruz. Çevre kirliliğinin olmayışı ve doğanın temiz olması bal verimini etkiliyor. Bal üretimi ilimiz ve ilçelerimiz için önemli bir geçim kaynağı. Bölgemizde üretilen ballar son derece kaliteli. Arıcılar için 2017 sezonu çok verimli ve bereketli oldu."

Bal üreticisi Ömer Akbulut da bu yıl 4 ton civarında üretim gerçekleştirdiğini ve emeklerinin karşılığını aldığını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanBal üretimi
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