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Uzun vadeli kredi notu "CCC"den "CC"ye düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu "CCC"den "CC"ye düşürdü.

Uzun vadeli kredi notu "CCC"den "CC"ye düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu "CCC"den "CC"ye düşürdü.

01 Temmuz 2015 Çarşamba 07:12
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Uzun vadeli kredi notu
WASHINGTON 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu "CCC"den "CC"ye düşürdü. 

Fitch Ratings’ten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kredi notunun indirilmesine gerekçe olarak, Yunanistan hükümeti ve resmi kreditörleri arasındaki müzakerelerin durma noktasına gelmesi gösterildi. Bu durumun, Yunanistan'ın devlet tahvillerini de içeren borç yükümlülüklerini yerine getirememe riskini ciddi derecede yükselttiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda hükümetin özel kreditörlere olan kamu borcunu ödeyemeyerek, temerrüde düşmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Son günlerdeki olaylar, bizi anlaşmanın mali program geçerliliğini yitirmeden sağlanacağına ilişkin temel senaryomuzdan uzaklaştırdı"

Kuruluş tarafından Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notu "CCC"den "CC"ye düşürüldü. 

S&P de düşürmüştü

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) da Yunanistan'ın kredi notunu dün "CCC"den "CCC-"ye indirmişti.

Yunanistan'ın kredi notu şu anda her iki derecelendirme kuruluşunun da "yatırım yapılamaz" ya da "çöp" olarak belirlediği not seviyelerinin daha da altında bulunuyor. 

AA

Son Güncelleme: 01.07.2015 08:59
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Önce Vatan Gazetesi - Uzun Vadeli Kredi Notu CCCden CCye Düşürüldü
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