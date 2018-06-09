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Uşak'ın tabakhane bölgesi cazibe merkezi oldu

Eski tabakhane bölgesinde hayata geçirilen 450 milyon liralık kentsel dönüşüm projesi, şehri modern bir ticaret ve yaşam merkezine kavuşturdu.

Uşak'ın tabakhane bölgesi cazibe merkezi oldu

Eski tabakhane bölgesinde hayata geçirilen 450 milyon liralık kentsel dönüşüm projesi, şehri modern bir ticaret ve yaşam merkezine kavuşturdu.

09 Haziran 2018 Cumartesi 12:33
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Uşak'ın tabakhane bölgesi cazibe merkezi oldu

Uşak, eski tabakhane bölgesinin konut ve ticaret merkezi haline getirilmesi amacıyla 43 hektarlık alanda hayata geçirilen 450 milyon liralık kentsel dönüşüm projesiyle daha modern bir görünüme kavuştu.

Kentte hayata geçirilen en büyük devlet yatırımları arasında gösterilen projeyle okul, cami, sağlık ocağı, belediye binasının yanı sıra 1051 konut, 923 iş yeri inşa edildi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AA muhabirine, eski tabakhane bölgesinde hayata geçirilen projeyle şehrin modern bir görünüme sahip olduğunu söyledi.

TOKİ ve Uşak Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen çalışmaların yaklaşık 5 yıl önce başladığını, inşaat aşamasının 2 yılda tamamlandığını aktaran Cahan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yatay mimari şeklinde tasarlanan örnek bir çalışma oldu. Konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine dağıtılmasıyla sosyal yaşam da başlamış oldu. Burası şehrimize hiç yakışmıyordu. Çalışmalarla buradaki fabrikalar tek tek yıkıldı, yerine modern binalar yükselmeye başladı. Bölgede okul, cami, sağlık ocağı, belediye binasının yanı sıra 1051 konut ve 923 iş yeri yapıldı. Dokuzsele Deresi ıslah edildi. Beş yıl süren çalışmayla yeni modern bir kent merkezi inşa etmeyi başardık. Bu alan artık çağdaş Türkiye'yi yansıtıyor."

Cahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uşak ziyareti sırasında bölgeyi havadan incelediğini ve ikinci etabın yapılması için talimat verdiğini, kendilerinin de bu yöndeki çalışmaları hızlandırdıklarını anlattı.

İkinci etabın da tamamlanmasıyla Uşak'ın ferah, tertemiz, modern bir şehir görünümüne kavuşacağını kaydeden Cahan, "Hükümetimiz ilimizde önemli yatırımları hayata geçirdi. Bunların en önemlilerinden birisi kentsel dönüşüm projemiz oldu. Burası artık kentin yeni ticaret ve cazibe merkezi. İkinci etabı kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Geçmişiyle bugünü kıyaslandığında Uşak için gerçekten çok büyük bir yatırım. Halkımız buradaki iş yerlerine ve konutlara büyük ilgi gösterdi" diye konuştu.

Belediyenin kısa süre içinde bölgeye taşınacağını vurgulayan Cahan, defterdarlık binasının da burada hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UşakUşakın Tabakhane BölgesiKentsel Dönüşüm
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